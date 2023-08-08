https://uz.sputniknews.ru/20230808/uzbekistan-novyy-metod-vyvoz-musor-37676313.html
В Узбекистане пробуют новый метод вывоза мусора — видео
В Узбекистане пробуют новый метод вывоза мусора — видео
Новый метод вывоза мусора уже пробуют в Ташкенте, Кашкадарьинской и Бухарской областях
2023-08-08T13:24+0500
2023-08-08T13:24+0500
2023-08-08T14:58+0500
узбекистан
мусор
вывоз мусора
музыка
классическая музыка
экология
общество
ташкент
кашкадарьинская область
бухарская область
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Теперь мусороуборочные машины будут вывозить бытовые отходы не сигнальным методом, а под звуки классической музыки, сообщает Минэкологии. В настоящее время этот метод уже тестируется в Ташкенте, Кашкадарьинской и Бухарской областях. На каждый район выделяют по одному специальному транспорту, прибытие которого оповещается не громкими сигналами, а классической музыкой.При успешном внедрении нововведения в данных регионах, оно будет внедрено по всей стране.
узбекистан
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узбекистан ташкент кашкадарьинская область бухарская область вывоз мусора новый метод классическая музыка экология мусороуборочная машина жалоба жители
узбекистан ташкент кашкадарьинская область бухарская область вывоз мусора новый метод классическая музыка экология мусороуборочная машина жалоба жители
В Узбекистане пробуют новый метод вывоза мусора — видео
13:24 08.08.2023 (обновлено: 14:58 08.08.2023)
Новый метод вывоза мусора уже пробуют в Ташкенте, Кашкадарьинской и Бухарской областях.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik.
Теперь мусороуборочные машины будут вывозить бытовые отходы не сигнальным методом, а под звуки классической музыки, сообщает Минэкологии
.
"В связи с участившимися жалобами жителей на сигнальный метод вывоза мусора утром из населенных пунктов, было принято решение попробовать новый метод работы мусороуборочных машин", — говорится в сообщении.
В настоящее время этот метод уже тестируется в Ташкенте, Кашкадарьинской и Бухарской областях. На каждый район выделяют по одному специальному транспорту, прибытие которого оповещается не громкими сигналами, а классической музыкой.
При успешном внедрении нововведения в данных регионах, оно будет внедрено по всей стране.