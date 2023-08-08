https://uz.sputniknews.ru/20230808/uzbekistan-novyy-metod-vyvoz-musor-37676313.html

В Узбекистане пробуют новый метод вывоза мусора — видео

В Узбекистане пробуют новый метод вывоза мусора — видео

Новый метод вывоза мусора уже пробуют в Ташкенте, Кашкадарьинской и Бухарской областях

2023-08-08T13:24+0500

2023-08-08T13:24+0500

2023-08-08T14:58+0500

узбекистан

мусор

вывоз мусора

музыка

классическая музыка

экология

общество

ташкент

кашкадарьинская область

бухарская область

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Теперь мусороуборочные машины будут вывозить бытовые отходы не сигнальным методом, а под звуки классической музыки, сообщает Минэкологии. В настоящее время этот метод уже тестируется в Ташкенте, Кашкадарьинской и Бухарской областях. На каждый район выделяют по одному специальному транспорту, прибытие которого оповещается не громкими сигналами, а классической музыкой.При успешном внедрении нововведения в данных регионах, оно будет внедрено по всей стране.

узбекистан

ташкент

кашкадарьинская область

бухарская область

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