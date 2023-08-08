https://uz.sputniknews.ru/20230808/yegipet-uzbekistan-ekstradatsiya-prestupnik-interpol-37675019.html
Из Египта в Узбекистан экстрадировали мужчину, которого разыскивает Интерпол
Из Египта в Узбекистан экстрадировали мужчину, которого разыскивает Интерпол
Из Каира в Ташкент доставили мужчину, находящегося в международном розыске по подозрению в участии в религиозно-экстремистских организациях. Экстрадиция по линии Интерпола осуществлена из Египта впервые.
2023-08-08T12:50+0500
2023-08-08T12:50+0500
2023-08-08T12:50+0500
египет
узбекистан
преступление
интерпол
общество
мужчина
экстрадиция
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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Из Египта в Узбекистан экстрадировали мужчину, который находился в международном розыске по подозрению в участии в религиозно-экстремистских организациях, сообщает МВД РУз.По данным пресс-службы, подозреваемого объявили в розыск после того, как во время учебы в одном из вузов Египта он “начал посещать тайные собрания и впоследствии стал членом религиозно-экстремистского течения”.В ходе оперативно-розыскных мероприятий его задержали сотрудники Национальных центральных бюро Интерпола Ташкента и Каира.В сообщении указан, что экстрадиция по линии Интерпола осуществлена из Египта впервые.
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египет узбекистан экстрадация преступление общество экстрадация мужчина
египет узбекистан экстрадация преступление общество экстрадация мужчина
Из Египта в Узбекистан экстрадировали мужчину, которого разыскивает Интерпол
Из Каира в Ташкент доставили узбекистанца, находящегося в международном розыске по подозрению в участии в религиозно-экстремистских организациях. Экстрадиция по линии Интерпола осуществлена из Египта впервые.
ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik.
Из Египта в Узбекистан экстрадировали мужчину, который находился в международном розыске по подозрению в участии в религиозно-экстремистских организациях, сообщает МВД
РУз.
По данным пресс-службы, подозреваемого объявили в розыск после того, как во время учебы в одном из вузов Египта он “начал посещать тайные собрания и впоследствии стал членом религиозно-экстремистского течения”.
“Там с целью увеличения своих сторонников пропагандировал идеи фундаментализма и проводил агитационные работы среди лиц, интересующихся исламской религией и прибывших в Каир для учёбы, — говорится в сообщении.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий его задержали сотрудники Национальных центральных бюро Интерпола Ташкента и Каира.
В сообщении указан, что экстрадиция по линии Интерпола осуществлена из Египта впервые.