https://uz.sputniknews.ru/20230808/yegipet-uzbekistan-ekstradatsiya-prestupnik-interpol-37675019.html

Из Египта в Узбекистан экстрадировали мужчину, которого разыскивает Интерпол

Из Египта в Узбекистан экстрадировали мужчину, которого разыскивает Интерпол

Из Каира в Ташкент доставили мужчину, находящегося в международном розыске по подозрению в участии в религиозно-экстремистских организациях. Экстрадиция по линии Интерпола осуществлена из Египта впервые.

2023-08-08T12:50+0500

2023-08-08T12:50+0500

2023-08-08T12:50+0500

египет

узбекистан

преступление

интерпол

общество

мужчина

экстрадиция

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ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Из Египта в Узбекистан экстрадировали мужчину, который находился в международном розыске по подозрению в участии в религиозно-экстремистских организациях, сообщает МВД РУз.По данным пресс-службы, подозреваемого объявили в розыск после того, как во время учебы в одном из вузов Египта он “начал посещать тайные собрания и впоследствии стал членом религиозно-экстремистского течения”.В ходе оперативно-розыскных мероприятий его задержали сотрудники Национальных центральных бюро Интерпола Ташкента и Каира.В сообщении указан, что экстрадиция по линии Интерпола осуществлена из Египта впервые.

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