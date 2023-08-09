https://uz.sputniknews.ru/20230809/britaniya-konfiskatsiya-nedvijimost-gulnara-karimova-37709081.html

Британские власти конфисковали имущество Гульнары Каримовой стоимостью более £20 млн

Британские власти конфисковали имущество Гульнары Каримовой стоимостью более £20 млн

Бюро по борьбе с мошенничеством Британии утверждает, что конфискованные две квартиры и особняк дочери первого президента Узбекистана были приобретены на доходы от коррупционной деятельности в период с 2004 по 2012 год.

2023-08-09T14:30+0500

2023-08-09T14:30+0500

2023-08-09T14:30+0500

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узбекистан

недвижимость

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере (Serious Fraud Office, SFO) конфисковало две квартиры и особняк в Великобритании, принадлежавшие Гульнаре Каримовой, сообщает SFO.Обе квартиры находятся в районе Белгравия в Лондоне, а особняк — в графстве Суррей.По мнению бюро, конфискованная недвижимость была приобретена на доходы от коррупционной деятельности в Узбекистане.Напомним, что Каримова в августе 2015 года была осуждена за вымогательство и уклонение от уплаты налогов, а 18 декабря 2017 года в рамках еще одного дела ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на десять лет. Суд 18 марта 2020 года увеличил ей срок тюремного заключения до 13 лет и четырех месяцев в рамках нового уголовного дела.

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