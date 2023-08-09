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II Игры стран СНГ: Узбекистан в тройке лидеров по итогам четвертого дня

II Игры стран СНГ: Узбекистан в тройке лидеров по итогам четвертого дня

Спортсмены из Узбекистана завоевали 38 медалей и находятся на третьем месте в общем медальном зачете. 09.08.2023, Sputnik Узбекистан

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спорт

узбекистан

ii игры стран снг

игры стран снг

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азербайджан

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золото

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. По итогам четырех дней II Игр стран СНГ у сборной Узбекистана 8 золотых, 13 серебряных и 17 бронзовых медалей, сообщает исполком СНГ. Лидирует в общем медальном зачете Россия — у нее 125 медалей: 59 высшего достоинства, 43 "серебра" и 23 "бронзы". У команды Беларуси 94 награды — 24 "золота", столько же серебряных медалей и 46 бронзовых. На третьем месте идет Узбекистан, на четвертом — Азербайджан и замыкает пятерку лидеров Армения с тремя медалями. Сегодня продолжаются соревнования по боксу, вольной борьбе, волейболу, гандболу, мини-футболу, пляжному футболу, современному пятиборью, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, таиландскому боксу и тяжелой атлетике. Напомним, II Игры стран СНГ проходят в Беларуси с 4 по 14 августа. В них принимают участие спортсмены из 22 стран.

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беларусь

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спорт, узбекистан, ii игры стран снг, игры стран снг, россия, беларусь, азербайджан, армения, медали, золото, серебро, бронза