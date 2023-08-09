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II Игры стран СНГ: Узбекистан в тройке лидеров по итогам четвертого дня
II Игры стран СНГ: Узбекистан в тройке лидеров по итогам четвертого дня
Спортсмены из Узбекистана завоевали 38 медалей и находятся на третьем месте в общем медальном зачете. 09.08.2023, Sputnik Узбекистан
2023-08-09T12:38+0500
2023-08-09T12:38+0500
2023-08-09T12:39+0500
спорт
узбекистан
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россия
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азербайджан
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. По итогам четырех дней II Игр стран СНГ у сборной Узбекистана 8 золотых, 13 серебряных и 17 бронзовых медалей, сообщает исполком СНГ. Лидирует в общем медальном зачете Россия — у нее 125 медалей: 59 высшего достоинства, 43 "серебра" и 23 "бронзы". У команды Беларуси 94 награды — 24 "золота", столько же серебряных медалей и 46 бронзовых. На третьем месте идет Узбекистан, на четвертом — Азербайджан и замыкает пятерку лидеров Армения с тремя медалями. Сегодня продолжаются соревнования по боксу, вольной борьбе, волейболу, гандболу, мини-футболу, пляжному футболу, современному пятиборью, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, таиландскому боксу и тяжелой атлетике. Напомним, II Игры стран СНГ проходят в Беларуси с 4 по 14 августа. В них принимают участие спортсмены из 22 стран.
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спорт, узбекистан, ii игры стран снг, игры стран снг, россия, беларусь, азербайджан, армения, медали, золото, серебро, бронза
спорт, узбекистан, ii игры стран снг, игры стран снг, россия, беларусь, азербайджан, армения, медали, золото, серебро, бронза
II Игры стран СНГ: Узбекистан в тройке лидеров по итогам четвертого дня
12:38 09.08.2023 (обновлено: 12:39 09.08.2023)
Спортсмены из Узбекистана завоевали 38 медалей и находятся на третьем месте в общем медальном зачете.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
По итогам четырех дней II Игр стран СНГ у сборной Узбекистана 8 золотых, 13 серебряных и 17 бронзовых медалей, сообщает исполком СНГ
.
Лидирует в общем медальном зачете Россия — у нее 125 медалей: 59 высшего достоинства, 43 "серебра" и 23 "бронзы".
У команды Беларуси 94 награды — 24 "золота", столько же серебряных медалей и 46 бронзовых.
На третьем месте идет Узбекистан, на четвертом — Азербайджан и замыкает пятерку лидеров Армения с тремя медалями.
Сегодня продолжаются соревнования по боксу, вольной борьбе, волейболу, гандболу, мини-футболу, пляжному футболу, современному пятиборью, стрельбе из лука, пулевой стрельбе, таиландскому боксу и тяжелой атлетике.
Напомним, II Игры стран СНГ проходят в Беларуси с 4 по 14 августа. В них принимают участие спортсмены из 22 стран.