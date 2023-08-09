https://uz.sputniknews.ru/20230809/iranskaya-qeshm-air-polety-tegeran-tashkent-raspisaniye-reysov-37713621.html
Иранская Qeshm Air начала полеты из Тегерана в Ташкент — расписание рейсов
Иранская Qeshm Air начала полеты из Тегерана в Ташкент — расписание рейсов
Рейсы планируется осуществлять раз в неделю — по средам
2023-08-09T16:35+0500
2023-08-09T16:35+0500
2023-08-09T16:58+0500
узбекистан
ташкент
иран
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расписание
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Сегодня в международном аэропорту "Ташкент" приземлился самолет иранской авиакомпании Qeshm Air, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS.Воздушное судно типа Airbus A320, следовавшее по направлению Тегеран — Ташкент — Тегеран, по традиции торжественно встретили водной аркой. Qeshm Air — иранская авиакомпания со штаб-квартирой в Тегеране, основанная в 1993 году. Она выполняет регулярные внутренние и международные пассажирские перевозки, а также чартерные рейсы.
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узбекистан иран тегеран ташкент регулярный рейс самолет аэропорт расписание полетов неделя среда иранская авиакомпания qeshm air
узбекистан иран тегеран ташкент регулярный рейс самолет аэропорт расписание полетов неделя среда иранская авиакомпания qeshm air
Иранская Qeshm Air начала полеты из Тегерана в Ташкент — расписание рейсов
16:35 09.08.2023 (обновлено: 16:58 09.08.2023)
Рейсы планируется осуществлять раз в неделю — по средам.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
Сегодня в международном аэропорту "Ташкент" приземлился самолет иранской авиакомпании Qeshm Air, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS
.
"Планируется, что рейсы будут осуществляться с частотой один раз в неделю — по средам", — говорится в сообщении.
Воздушное судно типа Airbus A320, следовавшее по направлению Тегеран — Ташкент — Тегеран, по традиции торжественно встретили водной аркой.
Qeshm Air — иранская авиакомпания со штаб-квартирой в Тегеране, основанная в 1993 году. Она выполняет регулярные внутренние и международные пассажирские перевозки, а также чартерные рейсы.