https://uz.sputniknews.ru/20230809/iranskaya-qeshm-air-polety-tegeran-tashkent-raspisaniye-reysov-37713621.html

Иранская Qeshm Air начала полеты из Тегерана в Ташкент — расписание рейсов

Иранская Qeshm Air начала полеты из Тегерана в Ташкент — расписание рейсов

Рейсы планируется осуществлять раз в неделю — по средам

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узбекистан

ташкент

иран

тегеран

рейс

самолет

полет

расписание

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Сегодня в международном аэропорту "Ташкент" приземлился самолет иранской авиакомпании Qeshm Air, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS.Воздушное судно типа Airbus A320, следовавшее по направлению Тегеран — Ташкент — Тегеран, по традиции торжественно встретили водной аркой. Qeshm Air — иранская авиакомпания со штаб-квартирой в Тегеране, основанная в 1993 году. Она выполняет регулярные внутренние и международные пассажирские перевозки, а также чартерные рейсы.

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