https://uz.sputniknews.ru/20230809/izvestnyy-rossiyskiy-pianist-denis-matsuev-kontsert-tashkent-37698452.html

Знаменитый российский пианист выступит с концертом в Ташкенте — что в программе

Знаменитый российский пианист выступит с концертом в Ташкенте — что в программе

Выступления Мацуева — это неизменное качество концертных программ и новаторство

2023-08-09T09:03+0500

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культура

узбекистан

россия

музыка

классическая музыка

денис мацуев

пианист

концерт

ташкент

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Сольный концерт Дениса Мацуева "Бисы. От Генделя до Рахманинова" пройдет в Ташкенте 23 октября 2023 года на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан", сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.Денис Мацуев — блестящий пианист, последователь традиций русской фортепианной школы. Его выступления отличаются неизменным качеством концертных программ, новаторством и глубиной художественных интерпретаций.

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