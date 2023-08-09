Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230809/izvestnyy-rossiyskiy-pianist-denis-matsuev-kontsert-tashkent-37698452.html
Знаменитый российский пианист выступит с концертом в Ташкенте — что в программе
Знаменитый российский пианист выступит с концертом в Ташкенте — что в программе
Выступления Мацуева — это неизменное качество концертных программ и новаторство
2023-08-09T09:03+0500
2023-08-09T09:36+0500
культура
узбекистан
россия
музыка
классическая музыка
денис мацуев
пианист
концерт
ташкент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/12/17824786_0:0:3059:1722_1920x0_80_0_0_1df36a0c08000a46cb80661ffba9d87b.jpg
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Сольный концерт Дениса Мацуева "Бисы. От Генделя до Рахманинова" пройдет в Ташкенте 23 октября 2023 года на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан", сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.Денис Мацуев — блестящий пианист, последователь традиций русской фортепианной школы. Его выступления отличаются неизменным качеством концертных программ, новаторством и глубиной художественных интерпретаций.
узбекистан
россия
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/12/17824786_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_a9da84221f12054b7329fd63f57cbc2c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан ташкент музыка концерт пианист денис мацуев 23 октября дворец международных форумов программа произведения бетховен шуберт шопен мошковский пуленк чайковский сергей рахманинов
узбекистан ташкент музыка концерт пианист денис мацуев 23 октября дворец международных форумов программа произведения бетховен шуберт шопен мошковский пуленк чайковский сергей рахманинов

Знаменитый российский пианист выступит с концертом в Ташкенте — что в программе

09:03 09.08.2023 (обновлено: 09:36 09.08.2023)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНародный артист РФ, пианист-виртуоз Денис Мацуев
Народный артист РФ, пианист-виртуоз Денис Мацуев - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2023
© Sputnik / Владимир Астапкович
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
НовостиTelegram
Его выступления — это неизменное качество концертных программ и новаторство.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Сольный концерт Дениса Мацуева "Бисы. От Генделя до Рахманинова" пройдет в Ташкенте 23 октября 2023 года на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан", сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.

"На концерте Мацуев исполнит произведения Бетховена, Шуберта, Шопена, Мошковского, Пуленка, Чайковского и, конечно, Сергея Рахманинова", — уточняют в сообщении.

Денис Мацуев — блестящий пианист, последователь традиций русской фортепианной школы. Его выступления отличаются неизменным качеством концертных программ, новаторством и глубиной художественных интерпретаций.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0