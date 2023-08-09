Знаменитый российский пианист выступит с концертом в Ташкенте — что в программе
09:03 09.08.2023 (обновлено: 09:36 09.08.2023)
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНародный артист РФ, пианист-виртуоз Денис Мацуев
© Sputnik / Владимир Астапкович/
Его выступления — это неизменное качество концертных программ и новаторство.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Сольный концерт Дениса Мацуева "Бисы. От Генделя до Рахманинова" пройдет в Ташкенте 23 октября 2023 года на сцене Дворца международных форумов "Узбекистан", сообщает Фонд развития культуры и искусства Узбекистана.
"На концерте Мацуев исполнит произведения Бетховена, Шуберта, Шопена, Мошковского, Пуленка, Чайковского и, конечно, Сергея Рахманинова", — уточняют в сообщении.
Денис Мацуев — блестящий пианист, последователь традиций русской фортепианной школы. Его выступления отличаются неизменным качеством концертных программ, новаторством и глубиной художественных интерпретаций.