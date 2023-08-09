https://uz.sputniknews.ru/20230809/kashkadarya-nezakonnyy-vylov-forel-uscherb-priroda-boleye-100-millionov-sumov-37715842.html
В Кашкадарье незаконно выловили редкую рыбу, ущерб природе — более 130 млн сумов
В Кашкадарье незаконно выловили редкую рыбу, ущерб природе — более 130 млн сумов
Амударьинская форель считается исчезающим подвидом и включена в Красную книгу Узбекистана
2023-08-09T19:14+0500
2023-08-09T19:14+0500
2023-08-09T19:14+0500
экология
рыба
рыбалка
форель
ущерб
кашкадарьинская область
правонарушение
природа
красная книга
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В результате незаконной рыбалки, нанесен ущерб природе на 133 млн 650 тыс. сумов, сообщает Минэкологии.Правонарушение выявили сотрудники Управления экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Кашкадарьинской области в ходе экологического контрольного рейда в Шахрисабзском районе.Амударьинскую форель выловили в притоке реки Танхаздарья, протекающей по территории Гиссарского государственного заповедника и Шахрисабзского специализированного государственного лесничества.В целях проведения расследования и принятия законных мер в отношении нарушителей, собранные по этому делу документы готовят для отправки в правоохранительные органы.
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узбекистан кашкадарьинская область незаконная рыбалка вылов рыбы амударьинская форель исчезающий подвид красная книга
узбекистан кашкадарьинская область незаконная рыбалка вылов рыбы амударьинская форель исчезающий подвид красная книга
В Кашкадарье незаконно выловили редкую рыбу, ущерб природе — более 130 млн сумов
Амударьинская форель считается исчезающим подвидом и включена в Красную книгу Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
В результате незаконной рыбалки, нанесен ущерб природе на 133 млн 650 тыс. сумов, сообщает Минэкологии
.
Правонарушение выявили сотрудники Управления экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Кашкадарьинской области в ходе экологического контрольного рейда в Шахрисабзском районе.
Амударьинскую форель выловили в притоке реки Танхаздарья, протекающей по территории Гиссарского государственного заповедника и Шахрисабзского специализированного государственного лесничества.
"...амударьинская форель считается исчезающим подвидом и включена в Красную книгу Узбекистана, а также в приложение Конвенции SITES (Международная торговля видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения)", — говорится в сообщении.
В целях проведения расследования и принятия законных мер в отношении нарушителей, собранные по этому делу документы готовят для отправки в правоохранительные органы.