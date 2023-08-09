https://uz.sputniknews.ru/20230809/kashkadarya-nezakonnyy-vylov-forel-uscherb-priroda-boleye-100-millionov-sumov-37715842.html

В Кашкадарье незаконно выловили редкую рыбу, ущерб природе — более 130 млн сумов

В Кашкадарье незаконно выловили редкую рыбу, ущерб природе — более 130 млн сумов

Амударьинская форель считается исчезающим подвидом и включена в Красную книгу Узбекистана

2023-08-09T19:14+0500

2023-08-09T19:14+0500

2023-08-09T19:14+0500

экология

рыба

рыбалка

форель

ущерб

кашкадарьинская область

правонарушение

природа

красная книга

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В результате незаконной рыбалки, нанесен ущерб природе на 133 млн 650 тыс. сумов, сообщает Минэкологии.Правонарушение выявили сотрудники Управления экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Кашкадарьинской области в ходе экологического контрольного рейда в Шахрисабзском районе.Амударьинскую форель выловили в притоке реки Танхаздарья, протекающей по территории Гиссарского государственного заповедника и Шахрисабзского специализированного государственного лесничества.В целях проведения расследования и принятия законных мер в отношении нарушителей, собранные по этому делу документы готовят для отправки в правоохранительные органы.

кашкадарьинская область

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узбекистан кашкадарьинская область незаконная рыбалка вылов рыбы амударьинская форель исчезающий подвид красная книга