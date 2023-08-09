https://uz.sputniknews.ru/20230809/mirziyoyev-putin-telefonnyy-razgovor-37722901.html

Мирзиёев провел телефонный разговор с Путиным — о чем говорили

Мирзиёев провел телефонный разговор с Путиным — о чем говорили

Лидеры двух стран обсудили целый ряд актуальных вопросов

2023-08-09T22:24+0500

2023-08-09T22:24+0500

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узбекистан

россия

шавкат мирзиёев

владимир путин

телефонный разговор

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Состоялся телефонный разговор между президентами Узекистана Шавкатом Мирзиёевым и России Владимиром Путиным, сообщает телеграм-канал "Кремль. Новости".

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