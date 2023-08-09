https://uz.sputniknews.ru/20230809/mirziyoyev-putin-telefonnyy-razgovor-37722901.html
Мирзиёев провел телефонный разговор с Путиным — о чем говорили
Мирзиёев провел телефонный разговор с Путиным — о чем говорили
Лидеры двух стран обсудили целый ряд актуальных вопросов
2023-08-09T22:24+0500
2023-08-09T22:24+0500
2023-08-09T22:39+0500
узбекистан
россия
шавкат мирзиёев
владимир путин
телефонный разговор
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Состоялся телефонный разговор между президентами Узекистана Шавкатом Мирзиёевым и России Владимиром Путиным, сообщает телеграм-канал "Кремль. Новости".
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MIA „Rosiya Segodnya“
мирзиёев путин телефонный разговор
мирзиёев путин телефонный разговор
Мирзиёев провел телефонный разговор с Путиным — о чем говорили
22:24 09.08.2023 (обновлено: 22:39 09.08.2023)
Лидеры двух стран обсудили целый ряд актуальных вопросов.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
Состоялся телефонный разговор между президентами Узекистана Шавкатом Мирзиёевым и России Владимиром Путиным, сообщает телеграм-канал "Кремль. Новости
".
"Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Условлено активизировать двусторонние контакты на различных уровнях", — говорится в сообщении.