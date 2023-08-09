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Температура вновь растет — прогноз погоды в Ташкенте на 9 августа

Температура вновь растет — прогноз погоды в Ташкенте на 9 августа

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в среду.

2023-08-09T05:03+0500

2023-08-09T05:03+0500

2023-08-09T05:03+0500

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. В Ташкенте 9 августа будет небольшая, временами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура днем 35-37 градусов тепла.

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