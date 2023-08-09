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Облачно и местами ветрено — погода в Узбекистане на 10 августа
Облачно и местами ветрено — погода в Узбекистане на 10 августа
Синоптики рассказали о погоде на территории республики в четверг.
2023-08-09T15:28+0500
2023-08-09T15:28+0500
2023-08-09T15:28+0500
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. На большей части территории Узбекистана 10 августа ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с. В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях он может усилиться до 13-18 м/с, в отдельных районах — с пыльным поземком.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода погода в узбекистане прогноз погоды по узбекистану прогноз узгидромет
узбекистан погода погода в узбекистане прогноз погоды по узбекистану прогноз узгидромет
Облачно и местами ветрено — погода в Узбекистане на 10 августа
Синоптики рассказали о погоде на территории республики в четверг.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
На большей части территории Узбекистана 10 августа ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 7-12 м/с. В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях он может усилиться до 13-18 м/с, в отдельных районах — с пыльным поземком.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 34-39 градусов тепла.
Бухарская, Навоийская Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 35-40 градусов тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская области — 33-38 градусов тепла;
Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 32-37 градусов тепла;
горные и предгорные районы — 24-29 градусов тепла.