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Облачно и местами ветрено — погода в Узбекистане на 10 августа

Облачно и местами ветрено — погода в Узбекистане на 10 августа

Синоптики рассказали о погоде на территории республики в четверг.

2023-08-09T15:28+0500

2023-08-09T15:28+0500

2023-08-09T15:28+0500

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. На большей части территории Узбекистана 10 августа ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 7-12 м/с. В Каракалпакстане, Хорезмской, Бухарской и Навоийской областях он может усилиться до 13-18 м/с, в отдельных районах — с пыльным поземком.Температура воздуха днем:

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