https://uz.sputniknews.ru/20230809/rano-djurayeva-biografiya-37679126.html

Более 30 лет в гражданской авиации — интересные факты о Рано Джураевой

Более 30 лет в гражданской авиации — интересные факты о Рано Джураевой

Биография Рано Джураевой, занимавшей пост председателя правления АО "Uzbekistan Airports" с 2021 по 2023 годы

2023-08-09T15:41+0500

2023-08-09T15:41+0500

2023-08-09T17:07+0500

рано джураева

биография

узбекистан

uzbekistan airports

аэропорт

председатель

авиация

гражданская авиация

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Джураева Рано Фрунзевна родилась 7 марта 1957 года. Образование:Сведения о работе 1996 — 2004 гг. Директор по развитию бизнеса "Эйрпорт Менеджмент Компани Лтд." (представительство в России). Занималась реализацией проектов по развитию аэропортового комплекса Домодедово и его неавиационной деятельности.2005 – 2006 гг. Управляющий директор представительства акционерного общества "КОАЛКО АГ" (представительство в России). Занималась реализацией девелоперских проектов.2006 – 2006 гг. Исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью "Группа "Синтез". Занималась реализацией энергетических и нефтетехнических проектов.2007 – 2008 гг. Руководитель авиационного сектора общества с ограниченной ответственностью "Компания "Базовый элемент". Занималась развитием авиационных активов, подготовкой аэропорта Сочи к Олимпийским играм. 2008 – 2010 гг. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Аэропорт Системс Девелопмент". Занималась реализацией транспортных отраслевых проектов.2010 – 2015 гг. Президент общества с ограниченной ответственностью "Инновационный центр гражданской авиации". Занималась реализацией стандарта е-Freight в грузовых авиаперевозках.2015 – 2018 гг. Генеральный директор ФГУП "ЦЭНКИ" (Космодромы России).2019 – 2021 гг. Генеральный директор компании S7 Space. С 2021 года — Председатель правления акционерного общества "Uzbekistan Airports".У Рано Джураевой есть дочь. В интервью женскому журналу MarieClaire на вопрос, кто для нее является авторитетом, она ответила, что дочь.Как признается Джураева, она перфекционист. Все успехи, которые были у нее в жизни, отмечены стремлением сделать проект самым красивым, самым лучшим, самым успешным.

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