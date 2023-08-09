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https://uz.sputniknews.ru/20230809/rano-djurayeva-biografiya-37679126.html
Более 30 лет в гражданской авиации — интересные факты о Рано Джураевой
Более 30 лет в гражданской авиации — интересные факты о Рано Джураевой
Биография Рано Джураевой, занимавшей пост председателя правления АО "Uzbekistan Airports" с 2021 по 2023 годы
2023-08-09T15:41+0500
2023-08-09T17:07+0500
рано джураева
биография
узбекистан
uzbekistan airports
аэропорт
председатель
авиация
гражданская авиация
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Джураева Рано Фрунзевна родилась 7 марта 1957 года. Образование:Сведения о работе 1996 — 2004 гг. Директор по развитию бизнеса "Эйрпорт Менеджмент Компани Лтд." (представительство в России). Занималась реализацией проектов по развитию аэропортового комплекса Домодедово и его неавиационной деятельности.2005 – 2006 гг. Управляющий директор представительства акционерного общества "КОАЛКО АГ" (представительство в России). Занималась реализацией девелоперских проектов.2006 – 2006 гг. Исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью "Группа "Синтез". Занималась реализацией энергетических и нефтетехнических проектов.2007 – 2008 гг. Руководитель авиационного сектора общества с ограниченной ответственностью "Компания "Базовый элемент". Занималась развитием авиационных активов, подготовкой аэропорта Сочи к Олимпийским играм. 2008 – 2010 гг. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Аэропорт Системс Девелопмент". Занималась реализацией транспортных отраслевых проектов.2010 – 2015 гг. Президент общества с ограниченной ответственностью "Инновационный центр гражданской авиации". Занималась реализацией стандарта е-Freight в грузовых авиаперевозках.2015 – 2018 гг. Генеральный директор ФГУП "ЦЭНКИ" (Космодромы России).2019 – 2021 гг. Генеральный директор компании S7 Space. С 2021 года — Председатель правления акционерного общества "Uzbekistan Airports".У Рано Джураевой есть дочь. В интервью женскому журналу MarieClaire на вопрос, кто для нее является авторитетом, она ответила, что дочь.Как признается Джураева, она перфекционист. Все успехи, которые были у нее в жизни, отмечены стремлением сделать проект самым красивым, самым лучшим, самым успешным.
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узбекистан аэропорт рано джураева биография председатель правления компания uzbekistan airports
узбекистан аэропорт рано джураева биография председатель правления компания uzbekistan airports

Более 30 лет в гражданской авиации — интересные факты о Рано Джураевой

15:41 09.08.2023 (обновлено: 17:07 09.08.2023)
© ЦЭНКИРано Джураева
Рано Джураева - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2023
© ЦЭНКИ
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Биография Рано Джураевой, занимавшей пост председателя правления АО "Uzbekistan Airports" с 2021 по 2023 годы.
Джураева Рано Фрунзевна родилась 7 марта 1957 года.
Образование:
Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе (диплом с отличием), специальность — авиационное приборостроение;
Всероссийская академия внешней торговли, специальность — международные экономические отношения (мировая экономика);
кандидат технических наук, специальность — управление сложными техническими системами.
© Uzbekistan AirportsРано Джураева
Рано Джураева - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2023
Рано Джураева
© Uzbekistan Airports

Сведения о работе
1996 — 2004 гг. Директор по развитию бизнеса "Эйрпорт Менеджмент Компани Лтд." (представительство в России). Занималась реализацией проектов по развитию аэропортового комплекса Домодедово и его неавиационной деятельности.

2005 – 2006 гг. Управляющий директор представительства акционерного общества "КОАЛКО АГ" (представительство в России). Занималась реализацией девелоперских проектов.

2006 – 2006 гг. Исполнительный директор общества с ограниченной ответственностью "Группа "Синтез". Занималась реализацией энергетических и нефтетехнических проектов.

2007 – 2008 гг. Руководитель авиационного сектора общества с ограниченной ответственностью "Компания "Базовый элемент". Занималась развитием авиационных активов, подготовкой аэропорта Сочи к Олимпийским играм.

2008 – 2010 гг. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью "Аэропорт Системс Девелопмент". Занималась реализацией транспортных отраслевых проектов.

2010 – 2015 гг. Президент общества с ограниченной ответственностью "Инновационный центр гражданской авиации". Занималась реализацией стандарта е-Freight в грузовых авиаперевозках.

2015 – 2018 гг. Генеральный директор ФГУП "ЦЭНКИ" (Космодромы России).

2019 – 2021 гг. Генеральный директор компании S7 Space.

С 2021 года — Председатель правления акционерного общества "Uzbekistan Airports".
© Uzbekistan AirportsРано Джураева
Рано Джураева - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2023
Рано Джураева
© Uzbekistan Airports
У Рано Джураевой есть дочь. В интервью женскому журналу MarieClaire на вопрос, кто для нее является авторитетом, она ответила, что дочь.
"Вы удивитесь, но это моя дочь. Когда она родилась, я сразу поняла, что это будет друг, который меня всегда поддержит", — рассказала Рано Джураева.
Как признается Джураева, она перфекционист. Все успехи, которые были у нее в жизни, отмечены стремлением сделать проект самым красивым, самым лучшим, самым успешным.

"Обычно я пишу план работы на месяц, на неделю, на день, и если хотя бы 30–40 % от этого плана выполняю, значит, я двигаюсь хорошо", — говорит Рано Джураева.

© Минтранс УзбекистанаUzbekistan Airports расторгла договор с председателем компании Рано Джураевой
Uzbekistan Airports расторгла договор с председателем компании Рано Джураевой - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.08.2023
Uzbekistan Airports расторгла договор с председателем компании Рано Джураевой
© Минтранс Узбекистана
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