https://uz.sputniknews.ru/20230809/svo-podrazdeleniya-gruppirovka-tsentr-ataka-vsu-37701397.html

СВО: подразделения группировки "Центр" сорвали шесть атак ВСУ

СВО: подразделения группировки "Центр" сорвали шесть атак ВСУ

Российские военные уничтожили БМП, бронированную машину и два пикапа, а также поразили опорный пункт ВСУ

2023-08-09T11:00+0500

2023-08-09T11:00+0500

2023-08-09T11:11+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

всу

украина

атака

военная техника

военные

боевики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/11/33982059_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_670150a708b0f335dd6381108640a4f9.jpg

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" сорвали шесть попыток атак ВСУ, уничтожив 60 боевиков, рассказал начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук. Об этом сообщает РИА Новости. Российские военные уничтожили в ходе отражения атак БМП, бронированную машину и два пикапа врага, а экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" поразил опорный пункт ВСУ.Бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по четырем целям: командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации и опорному пункту украинских войск в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Серебрянское Лесничество.Накануне глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные освободили еще пять населенных пунктов в регионе. Минобороны ранее в тот же день сообщило, штурмовые отряды заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны в Харьковской области.Российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской. В начале июня Ганчев сообщил РИА Новости, что в освобожденных 29 населенных пунктах живут около трех тысяч человек.

россия

украина

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия сво украина всу атака группировка центр подполковник александр савчук боевики бмп бронированная машина пикап опорный пункт всу