https://uz.sputniknews.ru/20230809/svo-podrazdeleniya-gruppirovka-tsentr-ataka-vsu-37701397.html
СВО: подразделения группировки "Центр" сорвали шесть атак ВСУ
СВО: подразделения группировки "Центр" сорвали шесть атак ВСУ
Российские военные уничтожили БМП, бронированную машину и два пикапа, а также поразили опорный пункт ВСУ
2023-08-09T11:00+0500
2023-08-09T11:00+0500
2023-08-09T11:11+0500
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Подразделения группировки войск "Центр" сорвали шесть попыток атак ВСУ, уничтожив 60 боевиков, рассказал начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук. Об этом сообщает РИА Новости. Российские военные уничтожили в ходе отражения атак БМП, бронированную машину и два пикапа врага, а экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" поразил опорный пункт ВСУ.Бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по четырем целям: командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации и опорному пункту украинских войск в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Серебрянское Лесничество.Накануне глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные освободили еще пять населенных пунктов в регионе. Минобороны ранее в тот же день сообщило, штурмовые отряды заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны в Харьковской области.Российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской. В начале июня Ганчев сообщил РИА Новости, что в освобожденных 29 населенных пунктах живут около трех тысяч человек.
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россия сво украина всу атака группировка центр подполковник александр савчук боевики бмп бронированная машина пикап опорный пункт всу
россия сво украина всу атака группировка центр подполковник александр савчук боевики бмп бронированная машина пикап опорный пункт всу
СВО: подразделения группировки "Центр" сорвали шесть атак ВСУ
11:00 09.08.2023 (обновлено: 11:11 09.08.2023)
Российские военные уничтожили БМП, бронированную машину и два пикапа, а также поразили опорный пункт ВСУ.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
Подразделения группировки войск "Центр" сорвали шесть попыток атак ВСУ, уничтожив 60 боевиков, рассказал начальник пресс-центра группировки подполковник Александр Савчук. Об этом сообщает РИА Новости
.
"В ходе ведения активной обороны на занятых рубежах на Сватовском и Краснолиманском направлениях подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации сорваны и отражены шесть попыток атак штурмовыми группами 21-й и 42-й механизированных бригад и 68-й егерской бригады ВСУ. Потери противника составили около 60 боевиков", — рассказал Савчук.
Российские военные уничтожили в ходе отражения атак БМП, бронированную машину и два пикапа врага, а экипаж тяжелой огнеметной системы "Солнцепек" поразил опорный пункт ВСУ.
Бомбардировочная авиация группировки нанесла удары по четырем целям: командно-наблюдательному пункту, двум пунктам временной дислокации и опорному пункту украинских войск в районах населенных пунктов Червоная Диброва и Серебрянское Лесничество.
Накануне глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные освободили еще пять населенных пунктов в регионе. Минобороны ранее в тот же день сообщило, штурмовые отряды заняли более выгодные позиции в районе Ольшаны в Харьковской области.
Российские военные контролируют часть Харьковской области, примыкающую к Белгородской. В начале июня Ганчев сообщил РИА Новости, что в освобожденных 29 населенных пунктах живут около трех тысяч человек.