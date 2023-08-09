https://uz.sputniknews.ru/20230809/tashkent-gaz-otklyucheniye-avgust-2023-37701863.html
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации
Подачу газа временно ограничат для потребителей четырех районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
2023-08-09T10:09+0500
2023-08-09T10:09+0500
2023-08-09T10:35+0500
узбекистан
ташкент
газ
ремонт
махалля
улица
общество
график отключений газа
мирабадский район
сергелийский район
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Сегодня на некоторых улицах и махаллях четырех районов Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба столичного хокимията.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ системы газоснабжения.Подачу газа временно приостановят по следующим адресам:Мирабадский район — 10.30 до 17.00:частично в махалле “Байналминал”;Яккасарайский район — с 10.30 до 17.00:Сергелийский район с 11.00 до 16.00:Янгихаётский район с 09.00 до 18.00: частично на улице Кипчок махалли “Файзли”.
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узбекистан ташкент газ ремонт махалля улица общество график отключений газа мирабадский район сергелийский район
узбекистан ташкент газ ремонт махалля улица общество график отключений газа мирабадский район сергелийский район
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации
10:09 09.08.2023 (обновлено: 10:35 09.08.2023)
Подачу газа временно ограничат для потребителей четырех районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
Сегодня на некоторых улицах и махаллях четырех районов Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба
столичного хокимията.
Причина — проведение ремонтно-наладочных работ системы газоснабжения.
Подачу газа временно приостановят по следующим адресам:
Мирабадский район — 10.30 до 17.00:
частично в махалле “Байналминал”;
Яккасарайский район — с 10.30 до 17.00:
частично в махалле Абдуллы Каххара,
частично на улице Кичик Бешагач,
частично на улице Ок йул.
Сергелийский район с 11.00 до 16.00:
частично в махалле “Маданият”,
частично в махалле “Халкобод”,
частично в махалле “Бирдамлик”,
частично в махалле “Шукрона”,
частично в махалле “Кушкурган”.
Янгихаётский район с 09.00 до 18.00:
частично на улице Кипчок махалли “Файзли”.