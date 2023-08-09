https://uz.sputniknews.ru/20230809/tashkent-gaz-otklyucheniye-avgust-2023-37701863.html

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации

Подачу газа временно ограничат для потребителей четырех районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.

2023-08-09T10:09+0500

2023-08-09T10:09+0500

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узбекистан

ташкент

газ

ремонт

махалля

улица

общество

график отключений газа

мирабадский район

сергелийский район

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Сегодня на некоторых улицах и махаллях четырех районов Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба столичного хокимията.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ системы газоснабжения.Подачу газа временно приостановят по следующим адресам:Мирабадский район — 10.30 до 17.00:частично в махалле “Байналминал”;Яккасарайский район — с 10.30 до 17.00:Сергелийский район с 11.00 до 16.00:Янгихаётский район с 09.00 до 18.00: частично на улице Кипчок махалли “Файзли”.

узбекистан

ташкент

мирабадский район

сергелийский район

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