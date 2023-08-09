https://uz.sputniknews.ru/20230809/telekanal-rt-priyem-zayavka-premiya-voyenkory-37699874.html
Телеканал RT начал прием заявок на международную премию для военкоров
Телеканал RT начал прием заявок на международную премию для военкоров
Ежегодная премию присуждают журналистам за лучшие работы из зоны конфликта. Победители 2023 года получат 200 тыс. рублей.
2023-08-09T09:34+0500
2023-08-09T09:34+0500
2023-08-09T09:34+0500
россия
телеканал
премия
общество
владимир путин
военные корреспонденты
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Телеканал RT (Russia Today — российская международная информационная телевизионная компания) открыл прием заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards — ежегодной международной премии, которую вручают журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, сообщается на сайте телеканала. Международную премию имени Халеда аль-Хатыба присуждают в категориях:Победители премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2023 получат денежный приз в размере 200 тыс. рублей.Подать заявку можно на сайте https://award.rt.com/ru/. Работы принимают в письменной форме и видеоформате.В первый год наград удостоились конкурсанты из Ирака, Ирландии и Сингапура. В 2019 году лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии. В 2020 году премию получили российские военкоры, а также их коллеги из Сирии и Индии. Победителями премии RT 2021 года стали военные корреспонденты из РФ, США и Йемена. В прошлом году принимали работы, посвященные спецоперации на Украине, победили военкоры “Известий” и “Комсомольской правды”, студии “ТОК” и РИА Новости.Со дня основания премии в состав жюри входили известные иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова, Евгений Поддубный и Александр Коц.Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью “За отвагу”. Награду передали его семье в том же году, на первой церемонии вручения премии.
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общество россия владимир путин премия телеканал военные корреспонденты
общество россия владимир путин премия телеканал военные корреспонденты
Телеканал RT начал прием заявок на международную премию для военкоров
Ежегодную премию присуждают журналистам за лучшие работы из зоны конфликта. Победители 2023 года получат 200 тыс. рублей.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
Телеканал RT (Russia Today — российская международная информационная телевизионная компания) открыл прием заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards — ежегодной международной премии, которую вручают журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, сообщается на сайте
телеканала.
Международную премию имени Халеда аль-Хатыба присуждают в категориях:
“Лучшая работа из зоны конфликта” — материалы о вооруженных конфликтах и об их последствиях;
“Лучшая работа: гуманитарная миссия” — истории о людях, находящихся в зоне конфликта, помощи гражданскому населению и беженцам. Работы о восстановлении городов и возвращении к мирной жизни.
Победители премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2023 получат денежный приз в размере 200 тыс. рублей.
Подать заявку можно на сайте https://award.rt.com/ru/.
Работы принимают в письменной форме и видеоформате.
В первый год наград удостоились конкурсанты из Ирака, Ирландии и Сингапура. В 2019 году лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии. В 2020 году премию получили российские военкоры, а также их коллеги из Сирии и Индии. Победителями премии RT 2021 года стали военные корреспонденты из РФ, США и Йемена. В прошлом году принимали работы, посвященные спецоперации на Украине, победили военкоры “Известий” и “Комсомольской правды”, студии “ТОК” и РИА Новости.
Со дня основания премии в состав жюри входили известные иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова, Евгений Поддубный и Александр Коц.
Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью “За отвагу”. Награду передали его семье в том же году, на первой церемонии вручения премии.