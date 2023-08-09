https://uz.sputniknews.ru/20230809/telekanal-rt-priyem-zayavka-premiya-voyenkory-37699874.html

Телеканал RT начал прием заявок на международную премию для военкоров

Телеканал RT начал прием заявок на международную премию для военкоров

Ежегодная премию присуждают журналистам за лучшие работы из зоны конфликта. Победители 2023 года получат 200 тыс. рублей.

2023-08-09T09:34+0500

2023-08-09T09:34+0500

2023-08-09T09:34+0500

россия

телеканал

премия

общество

владимир путин

военные корреспонденты

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Телеканал RT (Russia Today — российская международная информационная телевизионная компания) открыл прием заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards — ежегодной международной премии, которую вручают журналистам за лучшие работы из зоны конфликта, сообщается на сайте телеканала. Международную премию имени Халеда аль-Хатыба присуждают в категориях:Победители премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards 2023 получат денежный приз в размере 200 тыс. рублей.Подать заявку можно на сайте https://award.rt.com/ru/. Работы принимают в письменной форме и видеоформате.В первый год наград удостоились конкурсанты из Ирака, Ирландии и Сингапура. В 2019 году лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии. В 2020 году премию получили российские военкоры, а также их коллеги из Сирии и Индии. Победителями премии RT 2021 года стали военные корреспонденты из РФ, США и Йемена. В прошлом году принимали работы, посвященные спецоперации на Украине, победили военкоры “Известий” и “Комсомольской правды”, студии “ТОК” и РИА Новости.Со дня основания премии в состав жюри входили известные иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова, Евгений Поддубный и Александр Коц.Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью “За отвагу”. Награду передали его семье в том же году, на первой церемонии вручения премии.

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