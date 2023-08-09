https://uz.sputniknews.ru/20230809/turetskaya-kompaniya-mirziyoyev-rasshireniye-biznes-uzbekistan-37696858.html
Турецкая компания представила Мирзиёеву планы по расширению бизнеса в Узбекистане
Турецкая компания представила Мирзиёеву планы по расширению бизнеса в Узбекистане
В числе планируемых проектов — модернизация и строительство автомобильных дорог и туннелей, проведение геологоразведочных работ и освоение перспективных месторождений полезных ископаемых
2023-08-09T08:28+0500
2023-08-09T08:28+0500
2023-08-09T09:38+0500
узбекистан
президент
турция
компания
инвестиции
шавкат мирзиёев
сотрудничество
экономика
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию турецкой компании "Cengiz Holding" во главе с председателем правления Мехметом Ченгизом, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества, в том числе реализации совместных проектов по развитию и модернизации отраслей экономики Узбекистана.В ходе встречи главе государства подробно доложили о показателях работы данных энергетических объектов.Кроме того, Шавкат Мирзиёев дал старт строительству еще одной электростанции в Джизакской области мощностью свыше 500 мегаватт.Турецкая компания также представила планы по реализации новых проектов общей стоимостью более 5 миллиардов долларов.В их числе — модернизация и строительство автомобильных дорог и туннелей, проведение геологоразведочных работ и освоение перспективных месторождений полезных ископаемых, управление энергетической инфраструктурой на условиях государственно-частного партнерства.Президент дал поручения по скорейшей подготовке и полномасштабной реализации перспективных проектов с участием турецкого инвестора.
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узбекистан турция турецкая компания сотрудничество президент шавкат мирзиёев инвестиции проект модернизация и строительство автомобильных дорог и туннелей проведение геологоразведочных работ освоение перспективных месторождений полезных ископаемых cengiz holding председатель правления мехмет ченгиз
узбекистан турция турецкая компания сотрудничество президент шавкат мирзиёев инвестиции проект модернизация и строительство автомобильных дорог и туннелей проведение геологоразведочных работ освоение перспективных месторождений полезных ископаемых cengiz holding председатель правления мехмет ченгиз
Турецкая компания представила Мирзиёеву планы по расширению бизнеса в Узбекистане
08:28 09.08.2023 (обновлено: 09:38 09.08.2023)
В числе планируемых проектов — модернизация и строительство автомобильных дорог и туннелей, проведение геологоразведочных работ и освоение перспективных месторождений полезных ископаемых.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
Шавкат Мирзиёев принял делегацию турецкой компании "Cengiz Holding" во главе с председателем правления Мехметом Ченгизом, сообщает пресс-служба
главы государства.
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества, в том числе реализации совместных проектов по развитию и модернизации отраслей экономики Узбекистана.
"Следует отметить, что с участием этого ведущего многопрофильного холдинга в Узбекистане успешно завершили два проекта — введены в эксплуатацию современные электростанции в Ташкентской и Сырдарьинской областях общей мощностью 460 мегаватт", — говорится в сообщении пресс-службы.
В ходе встречи главе государства подробно доложили о показателях работы данных энергетических объектов.
Кроме того, Шавкат Мирзиёев дал старт строительству еще одной электростанции в Джизакской области мощностью свыше 500 мегаватт.
Турецкая компания также представила планы по реализации новых проектов общей стоимостью более 5 миллиардов долларов.
В их числе — модернизация и строительство автомобильных дорог и туннелей, проведение геологоразведочных работ и освоение перспективных месторождений полезных ископаемых, управление энергетической инфраструктурой на условиях государственно-частного партнерства.
Президент дал поручения по скорейшей подготовке и полномасштабной реализации перспективных проектов с участием турецкого инвестора.