https://uz.sputniknews.ru/20230809/turetskaya-kompaniya-mirziyoyev-rasshireniye-biznes-uzbekistan-37696858.html

Турецкая компания представила Мирзиёеву планы по расширению бизнеса в Узбекистане

Турецкая компания представила Мирзиёеву планы по расширению бизнеса в Узбекистане

В числе планируемых проектов — модернизация и строительство автомобильных дорог и туннелей, проведение геологоразведочных работ и освоение перспективных месторождений полезных ископаемых

2023-08-09T08:28+0500

2023-08-09T08:28+0500

2023-08-09T09:38+0500

узбекистан

президент

турция

компания

инвестиции

шавкат мирзиёев

сотрудничество

экономика

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию турецкой компании "Cengiz Holding" во главе с председателем правления Мехметом Ченгизом, сообщает пресс-служба главы государства.Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества, в том числе реализации совместных проектов по развитию и модернизации отраслей экономики Узбекистана.В ходе встречи главе государства подробно доложили о показателях работы данных энергетических объектов.Кроме того, Шавкат Мирзиёев дал старт строительству еще одной электростанции в Джизакской области мощностью свыше 500 мегаватт.Турецкая компания также представила планы по реализации новых проектов общей стоимостью более 5 миллиардов долларов.В их числе — модернизация и строительство автомобильных дорог и туннелей, проведение геологоразведочных работ и освоение перспективных месторождений полезных ископаемых, управление энергетической инфраструктурой на условиях государственно-частного партнерства.Президент дал поручения по скорейшей подготовке и полномасштабной реализации перспективных проектов с участием турецкого инвестора.

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узбекистан турция турецкая компания сотрудничество президент шавкат мирзиёев инвестиции проект модернизация и строительство автомобильных дорог и туннелей проведение геологоразведочных работ освоение перспективных месторождений полезных ископаемых cengiz holding председатель правления мехмет ченгиз