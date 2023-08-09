https://uz.sputniknews.ru/20230809/uzbekistansobstvennyye-suda-kaspiyskoye-morye-mintrans-37715190.html
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда в Каспийском море — Минтранс
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда в Каспийском море — Минтранс
Кроме того, в настоящее время ведется работа над строительством собственного терминала в Бакинском порту
2023-08-09T20:04+0500
2023-08-09T20:04+0500
2023-08-09T20:04+0500
узбекистан
азербайджан
каспийское море
порт
баку
груз
экономика
сотрудничество
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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море — об этом директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики при Минтрансе Бекзод Холматов рассказал азербайджанскому информационному агентству "Report.az", сообщает ИА "Дунё". Бекзод Холматов также подчеркнул, что наличие собственных судов способствовало бы росту перевозок по Транскаспийскому маршруту. По его словам, сейчас ведется работа над строительством собственного терминала в Бакинском порту.Вместе с тем, заместитель министра транспорта заявил, что импортеры из Узбекистана заинтересованы в сотрудничестве с Бакинским портом и нацелены либо арендовать на долгосрочной основе терминал минеральных удобрений, либо инвестировать в его создание. В 2022 году объем перевозок экспортно-импортных грузов из Узбекистана через Бакинский порт составил 904 тыс. тонн, что на 65 % больше по сравнению с 2021 годом, уточняют в сообщении. Заметно увеличились объемы перевозок продовольственных грузов, в том числе сахара-сырца, минеральных удобрений и контейнеров.
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узбекистан азербайджан баку порт каспийское море строительство собственного терминала бакинский порт директор центр изучения проблем развития транспорта и логистики минтранс бекзод холматов
узбекистан азербайджан баку порт каспийское море строительство собственного терминала бакинский порт директор центр изучения проблем развития транспорта и логистики минтранс бекзод холматов
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда в Каспийском море — Минтранс
Кроме того, в настоящее время ведется работа над строительством собственного терминала в Бакинском порту.
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik.
Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море — об этом директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики при Минтрансе Бекзод Холматов рассказал азербайджанскому информационному агентству "Report.az", сообщает ИА "Дунё"
.
"Узбекистан заинтересован в наличии собственных судов на Каспии", — говорит Бекзод Холматов.
Бекзод Холматов также подчеркнул, что наличие собственных судов способствовало бы росту перевозок по Транскаспийскому маршруту.
"Узбекистан также заинтересован в участии в проектах по судостроению совместно с Азербайджаном, — сказал он. — Ташкент готов к сотрудничеству с другими странами в этом вопросе".
По его словам, сейчас ведется работа над строительством собственного терминала в Бакинском порту.
Вместе с тем, заместитель министра транспорта заявил, что импортеры из Узбекистана заинтересованы в сотрудничестве с Бакинским портом и нацелены либо арендовать на долгосрочной основе терминал минеральных удобрений, либо инвестировать в его создание.
"Сейчас этот вопрос изучается, ведутся работы по подготовке технико-экономического обоснования", — сказал он.
В 2022 году объем перевозок экспортно-импортных грузов из Узбекистана через Бакинский порт составил 904 тыс. тонн, что на 65 % больше по сравнению с 2021 годом, уточняют в сообщении. Заметно увеличились объемы перевозок продовольственных грузов, в том числе сахара-сырца, минеральных удобрений и контейнеров.