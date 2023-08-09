https://uz.sputniknews.ru/20230809/uzbekistansobstvennyye-suda-kaspiyskoye-morye-mintrans-37715190.html

Узбекистан заинтересован иметь собственные суда в Каспийском море — Минтранс

Узбекистан заинтересован иметь собственные суда в Каспийском море — Минтранс

Кроме того, в настоящее время ведется работа над строительством собственного терминала в Бакинском порту

2023-08-09T20:04+0500

2023-08-09T20:04+0500

2023-08-09T20:04+0500

узбекистан

азербайджан

каспийское море

порт

баку

груз

экономика

сотрудничество

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Узбекистан заинтересован иметь собственные суда на Каспийском море — об этом директор Центра изучения проблем развития транспорта и логистики при Минтрансе Бекзод Холматов рассказал азербайджанскому информационному агентству "Report.az", сообщает ИА "Дунё". Бекзод Холматов также подчеркнул, что наличие собственных судов способствовало бы росту перевозок по Транскаспийскому маршруту. По его словам, сейчас ведется работа над строительством собственного терминала в Бакинском порту.Вместе с тем, заместитель министра транспорта заявил, что импортеры из Узбекистана заинтересованы в сотрудничестве с Бакинским портом и нацелены либо арендовать на долгосрочной основе терминал минеральных удобрений, либо инвестировать в его создание. В 2022 году объем перевозок экспортно-импортных грузов из Узбекистана через Бакинский порт составил 904 тыс. тонн, что на 65 % больше по сравнению с 2021 годом, уточняют в сообщении. Заметно увеличились объемы перевозок продовольственных грузов, в том числе сахара-сырца, минеральных удобрений и контейнеров.

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