https://uz.sputniknews.ru/20230809/yevro-dollar-snova-podorojali-kursy-valyut-uzbekistanye-10-avgusta-37709308.html

Евро и доллар снова подорожали — курсы валют в Узбекистане с 10 августа

Евро и доллар снова подорожали — курсы валют в Узбекистане с 10 августа

Центральный банк Узбекистана установил с 10 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму

2023-08-09T16:09+0500

2023-08-09T16:09+0500

2023-08-09T17:01+0500

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ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Курс доллара составил 11 667,00 сумов (+2,14), евро — 12 809,20 сумов (+12,85), рубля — 119,99 сумов (-1,4), а китайского юаня — 1 619,47 сумов (+2,27), сообщает ЦБ республики.

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