https://uz.sputniknews.ru/20230809/yevro-dollar-snova-podorojali-kursy-valyut-uzbekistanye-10-avgusta-37709308.html
Евро и доллар снова подорожали — курсы валют в Узбекистане с 10 августа
Евро и доллар снова подорожали — курсы валют в Узбекистане с 10 августа
Центральный банк Узбекистана установил с 10 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму
2023-08-09T16:09+0500
2023-08-09T16:09+0500
2023-08-09T17:01+0500
валюта
узбекистан
курс валют
курс валюты
курс доллара и евро к суму в узбекистане
цб
центральный банк республики узбекистан
евро
доллары
рубль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0c/0f/15605490_0:309:3072:2037_1920x0_80_0_0_51b256005946a732c63cb5bd0fab2002.jpg
ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik. Курс доллара составил 11 667,00 сумов (+2,14), евро — 12 809,20 сумов (+12,85), рубля — 119,99 сумов (-1,4), а китайского юаня — 1 619,47 сумов (+2,27), сообщает ЦБ республики.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/0c/0f/15605490_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_fa9b11d507ab279d2b100d4a77ae8784.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан цб центральный банк курс валют евро доллар рубль сум китайский юань 10 августа
узбекистан цб центральный банк курс валют евро доллар рубль сум китайский юань 10 августа
Евро и доллар снова подорожали — курсы валют в Узбекистане с 10 августа
16:09 09.08.2023 (обновлено: 17:01 09.08.2023)
Центральный банк Узбекистана установил с 10 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму.