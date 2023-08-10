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Байден планирует запросить у конгресса $10 млрд для ВСУ

Байден планирует запросить у конгресса $10 млрд для ВСУ

За время проведения Россией спецоперации на Украине, конгресс уже выделил Администрации Белого дома $43 млрд на оказание различных видов помощи киевскому режиму.

2023-08-10T14:29+0500

2023-08-10T14:29+0500

2023-08-10T14:45+0500

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в мире

джо байден

владимир зеленский

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сша

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Президент США Джо Байден намерен запросить у конгресса дополнительно более $ 10 млрд на выделение новой помощи Украине, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Вашингтоне.По его словам, американский лидер планирует обнародовать свой запрос 10 августа.Днем ранее представитель Совета по национальной безопасности Белого дома сообщил, что американским властям пока нечего объявить по поводу нового возможного обращения Байдена к законодательному органу. Как ранее писали ведущие американские СМИ, конгресс уже выделил Администрации Белого дома $43 млрд на оказание различных видов помощи киевскому режиму.В конце июля Владимир Зеленский заявил, что Украине недостаточно тех средств, которые выделяют ей для поддержки западные страны. В то же время Верховная рада сообщила, что почти половину всех поступлений в бюджет страны в этом году составила зарубежная помощь. Речь идет о $25,3 млрд.При этом, крупнейшим донором остается ЕС, который предоставил $11,43 млрд льготного кредита в рамках механизма макрофинансовой помощи. Еще $3,59 млрд поступили от Международного валютного фонда, а также $1,76 млрд — от Канады.Ранее Зеленский поделился впечатлениями от встречи с Байденом.

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