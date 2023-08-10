https://uz.sputniknews.ru/20230810/dollar-uzbekistanye-rezko-vyros-kursy-valyut-kommercheskix-bankax-37731116.html

Доллар в Узбекистане резко вырос — курс валют в коммерческих банках

Доллар в Узбекистане резко вырос — курс валют в коммерческих банках

В четверг доллар значительно подорожал. В коммерческих банках его стоимость поднялась сразу на 400 сумов

2023-08-10T12:05+0500

2023-08-10T12:05+0500

2023-08-10T12:30+0500

узбекистан

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курс валюты

курс доллара и евро к суму в узбекистане

коммерческий банк

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Курс продажи доллара в некоторых коммерческих банках достиг максимального значения в 12 135 сумов по состоянию на 11.30 утра 10 августа.Новый курс обмена валют Капитал Банкпокупка: доллар – 12 060 сумов, рубль – 102 сума, евро – 12 350 сумовпродажа: доллар – 12 135 сумов, рубль – 121 сума, евро –13 250 сумовАгро Банкпокупка: доллар – 12 015 сумов, рубль –0, евро – 11 950 сумовпродажа: доллар – 12 135 сумов, рубль –140 сумов, евро – 13 450 сумовМикрокредит Банкпокупка: доллар – 11 615 сумов, рубль –0, евро – 11 000 сумовпродажа: доллар – 11 725 сумов, рубль –0, евро – 12 900 сумовХалк Банкпокупка: доллар – 11 665 сумов, рубль –0, евро – 11 500 сумовпродажа: доллар – 11 725 сумов, рубль –0, евро – 13 500 сумовКишлок курилиш Банкпокупка: доллар – 11 640 сумов, рубль –0, евро – 12 300 сумовпродажа: доллар – 11 725 сумов, рубль –130 сумов, евро – 13 300 сумовТурон Банкпокупка: доллар – 11 660 сумов, рубль –0, евро – 12 000 сумовпродажа: доллар – 12 135 сумов, рубль –140 сумов, евро – 14 000 сумовХамкор Банкпокупка: доллар – 11 640 сумов, рубль –0, евро – 12 200 сумовпродажа: доллар – 11 725 сумов, рубль –0, евро – 13 100 сумовАсака Банкпокупка: доллар – 12 020 сумов, рубль –0, евро – 12 000 сумовпродажа: доллар – 12 130 сумов, рубль –170 сумов, евро – 13 550 сумовИпак йули Банкпокупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0, евро – 12 450 сумовпродажа: доллар – 12 135 сумов, рубль – 0, евро – 13 150 сумовЗираат Банкпокупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 1 сум, евро – 12 170 сумовпродажа: доллар – 12 130 сумов, рубль –160 сумов, евро – 13 450 сумовТраст Банкпокупка: доллар – 12 015 сумов, рубль – 50 сумов, евро – 12 500 сумовпродажа: доллар – 12 135 сумов, рубль – 127 сумов, евро –13 000 сумовАлока Банкпокупка: доллар – 12 015 сумов, рубль – 0, евро – 12 300 сумовпродажа: доллар – 12 135 сумов, рубль – 0, евро –13 300 сумовИпотека Банкпокупка: доллар – 12 015 сумов, рубль – 0, евро – 12 300 сумовпродажа: доллар – 12 135 сумов, рубль – 121 сума, евро – 13 600 сумовКДБ Банкпокупка: доллар – 12 015 сумов, рубль – 0, евро – 0 сумовпродажа: доллар – 12 135 сумов, рубль – 0, евро – 0 Равнак Банкпокупка: доллар – 0 сумов, рубль – 60 сумов, евро – 12 400 сумовпродажа: доллар – 12 130 сумов, рубль – 140 сумов, евро – 0 сумовДавр Банкпокупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0, евро – 12 000 сумовпродажа: доллар – 11 135 сумов, рубль – 0 сумов, евро – 13 300 сумовInvest Finance Bankпокупка: доллар – 12 015 сумов, рубль – 70 сумов, евро – 11 000 сумовпродажа: доллар – 12 135 сумов, рубль – 140 сумов, евро – 14 000 сумовAsia Alliance Bankпокупка: доллар – 12 015 сумов, рубль – 70 сумов, евро – 12 555 сумовпродажа: доллар – 12 135 сумов, рубль – 140 сумов, евро – 13 535 сумовOrient Finans Bankпокупка: доллар – 12 020 сумов, рубль – 0, евро – 11 500 сумовпродажа: доллар – 12 130 сумов, рубль – 150 сумов, евро – 14 500 сумовПойтахт Банкпокупка: доллар — 12 015 сумов, рубль – 0, евро – 12 200 сумовпродажа: доллар – 12 130 сумов, рубль – 150 сумов, евро –13 400 сумовТенге Банкпокупка: доллар — 12 015 сумов, рубль – 60 сумов, евро – 12 000 сумовпродажа: доллар – 12 135 сумов, рубль – 150 сумов, евро –13 500 сумовАнор Банкпокупка: доллар — 12 015 сумов, рубль – 80 сумов, евро – 11 550 сумовпродажа: доллар – 12 135 сумов, рубль – 122 сум, евро –13 100 сумов

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