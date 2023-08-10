https://uz.sputniknews.ru/20230810/energiya-iz-otxodov-uzbekistan-yegipet-realizatsiya-investproyekt-37725059.html
Энергия из отходов: Узбекистан и Египет начнут реализацию инвестпроектов
Энергия из отходов: Узбекистан и Египет начнут реализацию инвестпроектов
Глава министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана встретился с исполнительным директором египетской компании Hassan Allam Holding
2023-08-10T09:53+0500
2023-08-10T09:53+0500
2023-08-10T10:34+0500
узбекистан
лазиз кудратов
египет
сотрудничество
инвестиции
проект
строительство
отходы
производство
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Узбекистане планируют начать производство стальных труб, газобетонных блоков, переработку отходов в энергию, строительство и модернизацию водохозяйственных сооружений и объектов центрального отопления и другое, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.Такая договоренность достигнута в ходе встречи в видеоформате главы ведомства Лазиза Кудратова с исполнительным директором египетской компании Hassan Allam Holding Махмудом Эль Эссауи. Основанная в 1936 году Hassan Allam Holding является одной из крупнейших инвестиционно-промышленных корпораций Египта. Специализируется на реализации инфраструктурных проектов, производстве химикатов для стройматериалов, смесей и блоков. За последние 5 лет успешно воплотила 70 проектов в странах Юго-Западной Азии, Ближнего Востока и Африки. Активы — $8 млрд, количество сотрудников — 45 тыс.
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узбекистан египет сотрудничество инвестиции проекты производство стальные трубы газобетонные блоки переработка отходов энергия строительство модернизация водохозяйственные сооружения объекты центрального отопления министерство инвестиций промышленности и торговли лазиз кудратов исполнительный директор египетская компания hassan allam holding махмуд эль эссауи
узбекистан египет сотрудничество инвестиции проекты производство стальные трубы газобетонные блоки переработка отходов энергия строительство модернизация водохозяйственные сооружения объекты центрального отопления министерство инвестиций промышленности и торговли лазиз кудратов исполнительный директор египетская компания hassan allam holding махмуд эль эссауи
Энергия из отходов: Узбекистан и Египет начнут реализацию инвестпроектов
09:53 10.08.2023 (обновлено: 10:34 10.08.2023)
Глава министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана встретился с исполнительным директором египетской компании Hassan Allam Holding Махмудом Эль Эссауи.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
В Узбекистане планируют начать производство стальных труб, газобетонных блоков, переработку отходов в энергию, строительство и модернизацию водохозяйственных сооружений и объектов центрального отопления и другое, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли
Узбекистана.
Такая договоренность достигнута в ходе встречи в видеоформате главы ведомства Лазиза Кудратова с исполнительным директором египетской компании Hassan Allam Holding Махмудом Эль Эссауи.
"Достигнута договоренность о начале совместной реализации инвестиционных проектов по производству стальных труб, газобетонных блоков, переработке отходов в энергию, строительству и модернизации водохозяйственных сооружений и объектов центрального отопления и др.", — говорится в сообщении.
Основанная в 1936 году Hassan Allam Holding является одной из крупнейших инвестиционно-промышленных корпораций Египта. Специализируется на реализации инфраструктурных проектов, производстве химикатов для стройматериалов, смесей и блоков.
За последние 5 лет успешно воплотила 70 проектов в странах Юго-Западной Азии, Ближнего Востока и Африки. Активы — $8 млрд, количество сотрудников — 45 тыс.