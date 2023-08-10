https://uz.sputniknews.ru/20230810/energiya-iz-otxodov-uzbekistan-yegipet-realizatsiya-investproyekt-37725059.html

Энергия из отходов: Узбекистан и Египет начнут реализацию инвестпроектов

Энергия из отходов: Узбекистан и Египет начнут реализацию инвестпроектов

Глава министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана встретился с исполнительным директором египетской компании Hassan Allam Holding

2023-08-10T09:53+0500

2023-08-10T09:53+0500

2023-08-10T10:34+0500

узбекистан

лазиз кудратов

египет

сотрудничество

инвестиции

проект

строительство

отходы

производство

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Узбекистане планируют начать производство стальных труб, газобетонных блоков, переработку отходов в энергию, строительство и модернизацию водохозяйственных сооружений и объектов центрального отопления и другое, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана.Такая договоренность достигнута в ходе встречи в видеоформате главы ведомства Лазиза Кудратова с исполнительным директором египетской компании Hassan Allam Holding Махмудом Эль Эссауи. Основанная в 1936 году Hassan Allam Holding является одной из крупнейших инвестиционно-промышленных корпораций Египта. Специализируется на реализации инфраструктурных проектов, производстве химикатов для стройматериалов, смесей и блоков. За последние 5 лет успешно воплотила 70 проектов в странах Юго-Западной Азии, Ближнего Востока и Африки. Активы — $8 млрд, количество сотрудников — 45 тыс.

узбекистан

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узбекистан египет сотрудничество инвестиции проекты производство стальные трубы газобетонные блоки переработка отходов энергия строительство модернизация водохозяйственные сооружения объекты центрального отопления министерство инвестиций промышленности и торговли лазиз кудратов исполнительный директор египетская компания hassan allam holding махмуд эль эссауи