https://uz.sputniknews.ru/20230810/ii-igry-stran-sng-uzbekistan-zoloto-bronza-medali-37740784.html

II Игры стран СНГ: Узбекистан завоевал еще 8 медалей

II Игры стран СНГ: Узбекистан завоевал еще 8 медалей

Очередной день Игр для Узбекистана стал также успешным. У сборной — золотая и бронзовые медали

2023-08-10T16:39+0500

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узбекистан

ii игры стран снг

игры стран снг

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Сегодня сборная Узбекистана завоевала 8 медалей — 1 золото и 7 бронз, сообщает НОК. Медалисты: золото: Шерзод Пoенов (-92 кг, вольная борьба) бронза: мужская сборная по стрельбе из лука;в микст программе по стрельбе из лука; женская сборная по гандболу; Джавохир Чулибаев (-65 кг, вольная борьба);Джафар Чулибаев (-74 кг, вольная борьба); Далер Чулибаев (-79 кг, вольная борьба); Аджинияз Сапарниязов (-97, вольная борьба).Напомним, II Игры стран СНГ проходят в Беларуси с 4 по 14 августа по 20 видам спорта. В них принимают участие более 2 тысяч спортсменов из 20 стран.

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