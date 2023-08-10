https://uz.sputniknews.ru/20230810/ii-igry-stran-sng-uzbekistan-zoloto-bronza-medali-37740784.html
II Игры стран СНГ: Узбекистан завоевал еще 8 медалей
II Игры стран СНГ: Узбекистан завоевал еще 8 медалей
Очередной день Игр для Узбекистана стал также успешным. У сборной — золотая и бронзовые медали
2023-08-10T16:39+0500
2023-08-10T16:39+0500
2023-08-10T16:44+0500
узбекистан
ii игры стран снг
игры стран снг
беларусь
медали
золото
бронза
спорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0a/37740437_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_6197b69bb692b072362c6a527b78b36a.jpg
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Сегодня сборная Узбекистана завоевала 8 медалей — 1 золото и 7 бронз, сообщает НОК. Медалисты: золото: Шерзод Пoенов (-92 кг, вольная борьба) бронза: мужская сборная по стрельбе из лука;в микст программе по стрельбе из лука; женская сборная по гандболу; Джавохир Чулибаев (-65 кг, вольная борьба);Джафар Чулибаев (-74 кг, вольная борьба); Далер Чулибаев (-79 кг, вольная борьба); Аджинияз Сапарниязов (-97, вольная борьба).Напомним, II Игры стран СНГ проходят в Беларуси с 4 по 14 августа по 20 видам спорта. В них принимают участие более 2 тысяч спортсменов из 20 стран.
узбекистан
беларусь
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0a/37740437_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_2a8be39dcd62e427881c6ab08f090b23.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан сборная команда ii игры стран снг беларусь спорт медали медалисты золото бронза шерзод пoенов джавохир чулибаев вольная борьба джафар чулибаев далер чулибаев аджинияз сапарниязов
узбекистан сборная команда ii игры стран снг беларусь спорт медали медалисты золото бронза шерзод пoенов джавохир чулибаев вольная борьба джафар чулибаев далер чулибаев аджинияз сапарниязов
II Игры стран СНГ: Узбекистан завоевал еще 8 медалей
16:39 10.08.2023 (обновлено: 16:44 10.08.2023)
Очередной день Игр для Узбекистана стал также успешным. У сборной — золотая и бронзовые медали.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
Сегодня сборная Узбекистана завоевала 8 медалей — 1 золото и 7 бронз, сообщает НОК
.
золото:
Шерзод Пoенов (-92 кг, вольная борьба)
бронза:
мужская сборная по стрельбе из лука;
в микст программе по стрельбе из лука;
женская сборная по гандболу;
Джавохир Чулибаев (-65 кг, вольная борьба);
Джафар Чулибаев (-74 кг, вольная борьба);
Далер Чулибаев (-79 кг, вольная борьба);
Аджинияз Сапарниязов (-97, вольная борьба).
"...в соревнованиях по вольной борьбе среди призеров оказались три брата, представляющие делегацию Узбекистана. Сегодняшние медали делегации — 1 золото и 7 бронз", — говорится в сообщении.
Напомним, II Игры стран СНГ проходят в Беларуси с 4 по 14 августа по 20 видам спорта. В них принимают участие более 2 тысяч спортсменов из 20 стран.