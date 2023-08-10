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https://uz.sputniknews.ru/20230810/ii-igry-stran-sng-uzbekistan-zoloto-bronza-medali-37740784.html
II Игры стран СНГ: Узбекистан завоевал еще 8 медалей
II Игры стран СНГ: Узбекистан завоевал еще 8 медалей
Очередной день Игр для Узбекистана стал также успешным. У сборной — золотая и бронзовые медали
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узбекистан
ii игры стран снг
игры стран снг
беларусь
медали
золото
бронза
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Сегодня сборная Узбекистана завоевала 8 медалей — 1 золото и 7 бронз, сообщает НОК. Медалисты: золото: Шерзод Пoенов (-92 кг, вольная борьба) бронза: мужская сборная по стрельбе из лука;в микст программе по стрельбе из лука; женская сборная по гандболу; Джавохир Чулибаев (-65 кг, вольная борьба);Джафар Чулибаев (-74 кг, вольная борьба); Далер Чулибаев (-79 кг, вольная борьба); Аджинияз Сапарниязов (-97, вольная борьба).Напомним, II Игры стран СНГ проходят в Беларуси с 4 по 14 августа по 20 видам спорта. В них принимают участие более 2 тысяч спортсменов из 20 стран.
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узбекистан сборная команда ii игры стран снг беларусь спорт медали медалисты золото бронза шерзод пoенов джавохир чулибаев вольная борьба джафар чулибаев далер чулибаев аджинияз сапарниязов
узбекистан сборная команда ii игры стран снг беларусь спорт медали медалисты золото бронза шерзод пoенов джавохир чулибаев вольная борьба джафар чулибаев далер чулибаев аджинияз сапарниязов

II Игры стран СНГ: Узбекистан завоевал еще 8 медалей

16:39 10.08.2023 (обновлено: 16:44 10.08.2023)
© НОК УзбекистанаII Игры стран СНГ: Узбекистан завоевал еще 8 медалей
II Игры стран СНГ: Узбекистан завоевал еще 8 медалей - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2023
© НОК Узбекистана
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Очередной день Игр для Узбекистана стал также успешным. У сборной — золотая и бронзовые медали.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Сегодня сборная Узбекистана завоевала 8 медалей — 1 золото и 7 бронз, сообщает НОК.
Медалисты:
золото:
Шерзод Пoенов (-92 кг, вольная борьба)
бронза:
мужская сборная по стрельбе из лука;
в микст программе по стрельбе из лука;
женская сборная по гандболу;
Джавохир Чулибаев (-65 кг, вольная борьба);
Джафар Чулибаев (-74 кг, вольная борьба);
Далер Чулибаев (-79 кг, вольная борьба);
Аджинияз Сапарниязов (-97, вольная борьба).
© НОК УзбекистанаII Игры стран СНГ: Узбекистан завоевал еще 8 медалей
II Игры стран СНГ: Узбекистан на третьем месте в медальном зачете - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2023
II Игры стран СНГ: Узбекистан завоевал еще 8 медалей
© НОК Узбекистана

"...в соревнованиях по вольной борьбе среди призеров оказались три брата, представляющие делегацию Узбекистана. Сегодняшние медали делегации — 1 золото и 7 бронз", — говорится в сообщении.

Напомним, II Игры стран СНГ проходят в Беларуси с 4 по 14 августа по 20 видам спорта. В них принимают участие более 2 тысяч спортсменов из 20 стран.
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