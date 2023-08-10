https://uz.sputniknews.ru/20230810/karshi-sovremennaya-texnika-vyvoz-musor-37737180.html

В Карши купили 17 современных мусоровозов — сколько они стоят

В Карши купили 17 современных мусоровозов — сколько они стоят

Машины закупили на льготной основе в рамках проекта Азиатского банка развития на основании соответствующего решения Кабмина

2023-08-10T17:03+0500

2023-08-10T17:03+0500

2023-08-10T17:12+0500

мусор

узбекистан

карши

кашкадарьинская область

вывоз мусора

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Предприятию "Кашкадарья Экотранс", которое занимается перевозкой отходов в Кашкадарьинской области, передали 17 современных мусоровозов ISUZU стоимостью 1 млрд 300 млн сумов каждый. Об этом сообщает Минэкологии.Руководитель предприятия "Кашкадарья Экотранс" Ходжамкул Нуркулов отметил, что новое оборудование повысит качество обслуживания.Спецтехнику планируют поставлять и в другие регионы республики.

узбекистан

карши

кашкадарьинская область

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