https://uz.sputniknews.ru/20230810/karshi-sovremennaya-texnika-vyvoz-musor-37737180.html
В Карши купили 17 современных мусоровозов — сколько они стоят
В Карши купили 17 современных мусоровозов — сколько они стоят
Машины закупили на льготной основе в рамках проекта Азиатского банка развития на основании соответствующего решения Кабмина
2023-08-10T17:03+0500
2023-08-10T17:03+0500
2023-08-10T17:12+0500
мусор
узбекистан
карши
кашкадарьинская область
вывоз мусора
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Предприятию "Кашкадарья Экотранс", которое занимается перевозкой отходов в Кашкадарьинской области, передали 17 современных мусоровозов ISUZU стоимостью 1 млрд 300 млн сумов каждый. Об этом сообщает Минэкологии.Руководитель предприятия "Кашкадарья Экотранс" Ходжамкул Нуркулов отметил, что новое оборудование повысит качество обслуживания.Спецтехнику планируют поставлять и в другие регионы республики.
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узбекистан мусоровоз проект азиатский банк развития предприятие кашкадарья экотранс карши современная техника вывоз мусор
узбекистан мусоровоз проект азиатский банк развития предприятие кашкадарья экотранс карши современная техника вывоз мусор
В Карши купили 17 современных мусоровозов — сколько они стоят
17:03 10.08.2023 (обновлено: 17:12 10.08.2023)
Машины закупили на льготной основе в рамках проекта Азиатского банка развития на основании соответствующего решения Кабмина.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
Предприятию "Кашкадарья Экотранс", которое занимается перевозкой отходов в Кашкадарьинской области, передали 17 современных мусоровозов ISUZU стоимостью 1 млрд 300 млн сумов каждый. Об этом сообщает Минэкологии
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"Современная техника, безусловно, служит сохранению экологии, своевременной очистке окружающей среды от отходов", – сказал хоким области Муроджон Азимов. — Кроме того, за счет передачи мусоровозов было создано более 50 дополнительных новых рабочих мест", — добавил он.
Руководитель предприятия "Кашкадарья Экотранс" Ходжамкул Нуркулов отметил, что новое оборудование повысит качество обслуживания.
"До настоящего времени в распоряжении организации для выполнения работ и обслуживания горожан имелось 30 специализированных мусоровозов и 14 других типов оборудования", — сказал Ходжамкул Нуркулов. — Сейчас в нашем распоряжении 61 единица техники, что конечно же позволит улучшить показатели обслуживания населения".
Спецтехнику планируют поставлять и в другие регионы республики.