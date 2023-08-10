https://uz.sputniknews.ru/20230810/kyrgyzstan-zapret-polietilen-pakety-zakon-37752844.html
В Кыргызстане запретят производство и продажу полиэтиленовых пакетов с 2027 года
В Кыргызстане запретят производство и продажу полиэтиленовых пакетов с 2027 года
Запрет коснется производства, продажи и бесплатной выдачи полиэтиленовых пакетов.
2023-08-10T20:10+0500
2023-08-10T20:10+0500
2023-08-10T20:14+0500
в мире
кыргызстан
новый закон
садыр жапаров
запрет
полиэтиленовые пакеты
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Кыргызстане с 1 января 2027 года запретят производство, продажу и бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов сообщает Sputnik Кыргызстан.Соответствующий Закон подписал Садыр Жапаров.Вместо полимерных пакетов будут использовать биоразлагаемую упаковку.Ранее власти запланировали переход от полиэтилена на бумажные изделия во всех регионах страны. В магазинах Иссык-Кульской области запрет уже вступил в силу.Подобный запрет уже действует в более чем 10 странах по всему миру.
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в мире запрет кыргызстан новый закон садыр жапаров полиэтиленовые пакеты
в мире запрет кыргызстан новый закон садыр жапаров полиэтиленовые пакеты
В Кыргызстане запретят производство и продажу полиэтиленовых пакетов с 2027 года
20:10 10.08.2023 (обновлено: 20:14 10.08.2023)
Запрет, который вводится на законодательном уровне, также коснется бесплатной выдачи полиэтиленовых пакетов.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
В Кыргызстане с 1 января 2027 года запретят производство, продажу и бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов сообщает Sputnik Кыргызстан.
Соответствующий Закон подписал Садыр Жапаров.
“За продажу пакетов грозит штраф в 3 тысячи сомов. Торговцев, которые их бесплатно раздают, сначала предупредят, а при повторном нарушении оштрафуют на тысячу сомов”, — говорится в сообщении.
Вместо полимерных пакетов будут использовать биоразлагаемую упаковку.
Ранее власти запланировали переход от полиэтилена на бумажные изделия во всех регионах страны. В магазинах Иссык-Кульской области запрет уже вступил в силу.
Подобный запрет уже действует в более чем 10 странах по всему миру.