https://uz.sputniknews.ru/20230810/kyrgyzstan-zapret-polietilen-pakety-zakon-37752844.html

В Кыргызстане запретят производство и продажу полиэтиленовых пакетов с 2027 года

В Кыргызстане запретят производство и продажу полиэтиленовых пакетов с 2027 года

Запрет коснется производства, продажи и бесплатной выдачи полиэтиленовых пакетов.

2023-08-10T20:10+0500

2023-08-10T20:10+0500

2023-08-10T20:14+0500

в мире

кыргызстан

новый закон

садыр жапаров

запрет

полиэтиленовые пакеты

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Кыргызстане с 1 января 2027 года запретят производство, продажу и бесплатную выдачу полиэтиленовых пакетов сообщает Sputnik Кыргызстан.Соответствующий Закон подписал Садыр Жапаров.Вместо полимерных пакетов будут использовать биоразлагаемую упаковку.Ранее власти запланировали переход от полиэтилена на бумажные изделия во всех регионах страны. В магазинах Иссык-Кульской области запрет уже вступил в силу.Подобный запрет уже действует в более чем 10 странах по всему миру.

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в мире запрет кыргызстан новый закон садыр жапаров полиэтиленовые пакеты