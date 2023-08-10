https://uz.sputniknews.ru/20230810/pogoda-tashkent-10-avgust-2023-37710805.html

Температура продолжает расти — прогноз погоды в Ташкенте на 10 августа

Температура продолжает расти — прогноз погоды в Ташкенте на 10 августа

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в четверг.

2023-08-10T05:10+0500

2023-08-10T05:10+0500

2023-08-10T05:10+0500

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Ташкенте сегодня будет небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура днем 36-38 градусов тепла.

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