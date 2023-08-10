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Где может пройти дождь — погода в Узбекистане на 11 августа
Где может пройти дождь — погода в Узбекистане на 11 августа
Синоптики рассказали о погоде на территории республики в пятницу.
2023-08-10T14:57+0500
2023-08-10T14:57+0500
2023-08-10T14:57+0500
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. На большей части территории Узбекистана в конце рабочей недели ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Кратковременные дожди и грозы прогнозируют только в отдельных горных районах Ташкентской области и Ферганской долине. Ветер восточный, 7-12 м/с. Чуть менее ветрено — 5-10 м/с — в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях. В горных районах ветер может усилиться до 13-18 м/с.Температура воздуха днем:
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узбекистан погода прогноз погоды прогноз погоды по узбекистану узгидромет
Где может пройти дождь — погода в Узбекистане на 11 августа
Синоптики рассказали о погоде на территории республики в пятницу.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
На большей части территории Узбекистана в конце рабочей недели ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет
.
Кратковременные дожди и грозы прогнозируют только в отдельных горных районах Ташкентской области и Ферганской долине.
Ветер восточный, 7-12 м/с. Чуть менее ветрено — 5-10 м/с — в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях. В горных районах ветер может усилиться до 13-18 м/с.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская область — 30-35 градусов тепла;
Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 33-38 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 35-40 градусов тепла;
горные и предгорные районы — 23-28 градусов тепла.