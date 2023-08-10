https://uz.sputniknews.ru/20230810/pogoda-uzbekistan-11-avgust-2023-37737594.html

Где может пройти дождь — погода в Узбекистане на 11 августа

Где может пройти дождь — погода в Узбекистане на 11 августа

Синоптики рассказали о погоде на территории республики в пятницу.

2023-08-10T14:57+0500

2023-08-10T14:57+0500

2023-08-10T14:57+0500

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. На большей части территории Узбекистана в конце рабочей недели ожидается небольшая, местами переменная облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Кратковременные дожди и грозы прогнозируют только в отдельных горных районах Ташкентской области и Ферганской долине. Ветер восточный, 7-12 м/с. Чуть менее ветрено — 5-10 м/с — в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях. В горных районах ветер может усилиться до 13-18 м/с.Температура воздуха днем:

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