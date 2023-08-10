https://uz.sputniknews.ru/20230810/pvo-sbila-letevshie-k-moskve-bespilotniki--minoborony-podtverdilo-informatsiyu-37728139.html
ПВО сбила летевшие к Москве беспилотники — Минобороны подтвердило информацию
ПВО сбила летевшие к Москве беспилотники — Минобороны подтвердило информацию
В Минобороны уточнили, что дроны уничтожены над Малоярославским районом Калужской области и Одинцовским районом Подмосковья
2023-08-10T11:03+0500
2023-08-10T11:03+0500
2023-08-10T11:18+0500
россия
пво
беспилотник
москва
сергей собянин
минобороны рф
дрон
калужская область
подмосковье
всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/1f/31870344_0:97:2119:1289_1920x0_80_0_0_fd8f17201b4c0bdfa60cb21f7874aab3.jpg
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Средства ПВО сбили два беспилотника в Калужской области и районе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), написал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале, сообщает РИА Новости.В Минобороны подтвердили эту информацию, уточнив, что уничтожение дронов произошло над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья. Ведомство также подчеркнуло, что попытка теракта не привела к ранениям среди людей или разрушениям.Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. Девятого августа ПВО уничтожила два украинских беспилотника в районе Домодедово и Минского шоссе. Шестого числа она сбила один дрон в Подольском районе Подмосковья. В ночь на 1 августа Киев пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и области. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами, один подавили средства радиоэлектронной борьбы, он врезался в башню Москва-Сити.
россия
калужская область
подмосковье
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/01/1f/31870344_363:0:2119:1317_1920x0_80_0_0_e7a47e44b8676b8760ade9897920364a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия москва малоярославский район калужская область одинцовский район подмосковье цкад бпла центральная кольцевая автомобильная дорога
россия москва малоярославский район калужская область одинцовский район подмосковье цкад бпла центральная кольцевая автомобильная дорога
ПВО сбила летевшие к Москве беспилотники — Минобороны подтвердило информацию
11:03 10.08.2023 (обновлено: 11:18 10.08.2023)
В Минобороны уточнили, что дроны уничтожены над Малоярославским районом Калужской области и Одинцовским районом Подмосковья.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
Средства ПВО сбили два беспилотника в Калужской области и районе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), написал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале, сообщает РИА Новости
.
"Ночью, около четырех часов утра, ПВО сбила два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Один в Калужской области, другой — в районе ЦКАД", — написал Собянин.
В Минобороны подтвердили эту информацию, уточнив, что уничтожение дронов произошло над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья. Ведомство также подчеркнуло, что попытка теракта не привела к ранениям среди людей или разрушениям.
Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. Девятого августа ПВО уничтожила два украинских беспилотника в районе Домодедово и Минского шоссе. Шестого числа она сбила один дрон в Подольском районе Подмосковья. В ночь на 1 августа Киев пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и области. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами, один подавили средства радиоэлектронной борьбы, он врезался в башню Москва-Сити.