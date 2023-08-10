https://uz.sputniknews.ru/20230810/pvo-sbila-letevshie-k-moskve-bespilotniki--minoborony-podtverdilo-informatsiyu-37728139.html

ПВО сбила летевшие к Москве беспилотники — Минобороны подтвердило информацию

ПВО сбила летевшие к Москве беспилотники — Минобороны подтвердило информацию

В Минобороны уточнили, что дроны уничтожены над Малоярославским районом Калужской области и Одинцовским районом Подмосковья

2023-08-10T11:03+0500

2023-08-10T11:03+0500

2023-08-10T11:18+0500

россия

пво

беспилотник

москва

сергей собянин

минобороны рф

дрон

калужская область

подмосковье

всу

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Средства ПВО сбили два беспилотника в Калужской области и районе Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), написал мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале, сообщает РИА Новости.В Минобороны подтвердили эту информацию, уточнив, что уничтожение дронов произошло над Малоярославским районом Калужской области и над Одинцовским районом Подмосковья. Ведомство также подчеркнуло, что попытка теракта не привела к ранениям среди людей или разрушениям.Это не первая за последнее время попытка ВСУ ударить дронами по столичному региону. Девятого августа ПВО уничтожила два украинских беспилотника в районе Домодедово и Минского шоссе. Шестого числа она сбила один дрон в Подольском районе Подмосковья. В ночь на 1 августа Киев пытался тремя БПЛА атаковать объекты в Москве и области. Два дрона уничтожила ПВО над Одинцовским и Наро-Фоминским районами, один подавили средства радиоэлектронной борьбы, он врезался в башню Москва-Сити.

россия

калужская область

подмосковье

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