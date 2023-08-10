https://uz.sputniknews.ru/20230810/tashkent-turnir-futbol-pamyat-mirabror-usmanov-2023-37740955.html

В Ташкенте пройдет международный турнир по футболу— с кем сыграет Узбекистан

В Ташкенте пройдет международный турнир по футболу— с кем сыграет Узбекистан

В соревнованиях среди юношей до 15 лет примут участие команды РУз, Черногории, Саудовской Аравии и ОАЭ.

2023-08-10T16:31+0500

2023-08-10T16:31+0500

2023-08-10T16:31+0500

спорт

узбекистан

футбол

ташкент

память

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Международный турнир по футболу памяти Мираброра Усманова пройдет в Ташкенте с 11 по 15 августа, сообщает НОК.В соревнованиях среди юношей до 15 лет примут участие команды Узбекистана, Черногории, Саудовской Аравии и ОАЭ.Матч открытия состоится 11 августа на стадионе “Бунедкор”. Футболисты Узбекистана выступят против представителей ОАЭ. Вход на все встречи бесплатный.Календарь игр:Мираброр Зуфарович Усманов (1947-2019)— узбекский государственный, политический и спортивный деятель, экс-президент Национального олимпийского комитета Узбекистана, Федерации футбола Узбекистана и Федерации футбола Центральной Азии, сенатор.

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