https://uz.sputniknews.ru/20230810/tashkent-turnir-futbol-pamyat-mirabror-usmanov-2023-37740955.html
В Ташкенте пройдет международный турнир по футболу— с кем сыграет Узбекистан
В Ташкенте пройдет международный турнир по футболу— с кем сыграет Узбекистан
В соревнованиях среди юношей до 15 лет примут участие команды РУз, Черногории, Саудовской Аравии и ОАЭ.
2023-08-10T16:31+0500
2023-08-10T16:31+0500
2023-08-10T16:31+0500
спорт
узбекистан
футбол
ташкент
память
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Международный турнир по футболу памяти Мираброра Усманова пройдет в Ташкенте с 11 по 15 августа, сообщает НОК.В соревнованиях среди юношей до 15 лет примут участие команды Узбекистана, Черногории, Саудовской Аравии и ОАЭ.Матч открытия состоится 11 августа на стадионе “Бунедкор”. Футболисты Узбекистана выступят против представителей ОАЭ. Вход на все встречи бесплатный.Календарь игр:Мираброр Зуфарович Усманов (1947-2019)— узбекский государственный, политический и спортивный деятель, экс-президент Национального олимпийского комитета Узбекистана, Федерации футбола Узбекистана и Федерации футбола Центральной Азии, сенатор.
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спорт узбекистан футбол ташкент память
спорт узбекистан футбол ташкент память
В Ташкенте пройдет международный турнир по футболу— с кем сыграет Узбекистан
В соревнованиях среди юношей до 15 лет примут участие команды РУз, Черногории, Саудовской Аравии и ОАЭ.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
Международный турнир по футболу памяти Мираброра Усманова пройдет в Ташкенте с 11 по 15 августа, сообщает НОК.
В соревнованиях среди юношей до 15 лет примут участие команды Узбекистана, Черногории, Саудовской Аравии и ОАЭ.
Матч открытия состоится 11 августа на стадионе “Бунедкор”. Футболисты Узбекистана выступят против представителей ОАЭ. Вход на все встречи бесплатный.
11 августа в 19.00: Узбекистан – ОАЭ;
13 августа в 19.00: Узбекистан – Саудовская Аравия;
15 августа в 19.00: Узбекистан – Черногория.
Мираброр Зуфарович Усманов (1947-2019)— узбекский государственный, политический и спортивный деятель, экс-президент Национального олимпийского комитета Узбекистана, Федерации футбола Узбекистана и Федерации футбола Центральной Азии, сенатор.