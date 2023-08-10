https://uz.sputniknews.ru/20230810/uzbekistan-dollar-kurs-rost-2023-infografika-37747402.html
Насколько в Узбекистане вырос курс доллара с начала года — инфографика
Насколько в Узбекистане вырос курс доллара с начала года — инфографика
10 августа 2023 года курс доллара превысил 12 тысяч сумов. И в некоторых коммерческих банках его стоимость составила 12 135 сумов. Как менялся валютный курс в республике с января по август смотрите в инфографике Sputnik.
2023-08-10T19:38+0500
2023-08-10T19:38+0500
2023-08-10T19:38+0500
инфографика
доллары
узбекистан
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Дешевле всего доллар можно было купить в феврале за 11 269,82 сума.Как менялся валютный курс в республике с января по август смотрите в инфографике Sputnik.
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узбекистан инфографика доллары
узбекистан инфографика доллары
Насколько в Узбекистане вырос курс доллара с начала года — инфографика
10 августа 2023 года курс доллара превысил 12 тысяч сумов. И в некоторых коммерческих банках его стоимость составила 12 135 сумов.
Дешевле всего доллар можно было купить в феврале за 11 269,82 сума.
Как менялся валютный курс в республике с января по август смотрите в инфографике Sputnik.