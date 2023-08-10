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https://uz.sputniknews.ru/20230810/uzbekistan-proverka-kolichestvo-vrednyye-gazy-vozdux-37729350.html
В Узбекистане проверяют качество воздуха
В Узбекистане проверяют качество воздуха
Сегодня в стране стартовал второй этап акции "Месяц чистого воздуха"
2023-08-10T11:32+0500
2023-08-10T12:35+0500
узбекистан
экология
воздух
загрязнение воздуха
выбросы
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Узбекистане в рамках экологической акции проверяют качество воздуха, сообщает Минэкологии.Следует отметить, что в последние годы рост числа промпредприятий, автомобилей вызывает значительное увеличение количества выбросов в атмосферу. Это, в свою очередь, приводит к повышению уровня загрязнения воздуха в республике.В ходе акции на дорожно-патрульных пунктах во всех регионах республики, на центральных улицах областей, районов (городов) специальным оборудованием проверяют количество вредных газов, выбрасываемых в воздух машинами, работающими на бензине, дизельном топливе, природном сжатом и сжиженном газе.Мероприятие продлится до 10 сентября.
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узбекистан акция чистый воздух загрязнение минэкологии выбросы в атмосферу ташкент
узбекистан акция чистый воздух загрязнение минэкологии выбросы в атмосферу ташкент

В Узбекистане проверяют качество воздуха

11:32 10.08.2023 (обновлено: 12:35 10.08.2023)
© Sputnik / Актан ТемиркановАвтомобильное движение на одной из центральных улиц Ташкента. На втором плане: Ташкентский цирк
Автомобильное движение на одной из центральных улиц Ташкента. На втором плане: Ташкентский цирк - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2023
© Sputnik / Актан Темирканов
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Сегодня в стране стартовал второй этап акции "Месяц чистого воздуха".
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Узбекистане в рамках экологической акции проверяют качество воздуха, сообщает Минэкологии.
"Целью мероприятия, проводимого совместно с Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, Министерством внутренних дел и Министерством здравоохранения, является снижение выбросов автотранспорта", — говорится в сообщении ведомства.
Следует отметить, что в последние годы рост числа промпредприятий, автомобилей вызывает значительное увеличение количества выбросов в атмосферу. Это, в свою очередь, приводит к повышению уровня загрязнения воздуха в республике.

"Сегодня в Узбекистане насчитывается около 4,0 млн. автомобилей, из которых 100 тыс. неисправны. Из них за год в атмосферу выбрасывается в среднем 1,27 млн. тонн вредных выбросов, что составляет 60,0 % от общего объема выбросов (в Ташкенте этот показатель равен 88 %)", — уточняют в сообщении.

В ходе акции на дорожно-патрульных пунктах во всех регионах республики, на центральных улицах областей, районов (городов) специальным оборудованием проверяют количество вредных газов, выбрасываемых в воздух машинами, работающими на бензине, дизельном топливе, природном сжатом и сжиженном газе.
© Пресс-служба МинэкологииВ Узбекистане специальным оборудованием проверяют количество вредных газов в воздухе
В Узбекистане специальным оборудованием проверяют количество вредных газов в воздухе - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2023
В Узбекистане специальным оборудованием проверяют количество вредных газов в воздухе
© Пресс-служба Минэкологии
Мероприятие продлится до 10 сентября.
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