https://uz.sputniknews.ru/20230810/uzbekistan-proverka-kolichestvo-vrednyye-gazy-vozdux-37729350.html

В Узбекистане проверяют качество воздуха

В Узбекистане проверяют качество воздуха

Сегодня в стране стартовал второй этап акции "Месяц чистого воздуха"

2023-08-10T11:32+0500

2023-08-10T11:32+0500

2023-08-10T12:35+0500

узбекистан

экология

воздух

загрязнение воздуха

выбросы

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Узбекистане в рамках экологической акции проверяют качество воздуха, сообщает Минэкологии.Следует отметить, что в последние годы рост числа промпредприятий, автомобилей вызывает значительное увеличение количества выбросов в атмосферу. Это, в свою очередь, приводит к повышению уровня загрязнения воздуха в республике.В ходе акции на дорожно-патрульных пунктах во всех регионах республики, на центральных улицах областей, районов (городов) специальным оборудованием проверяют количество вредных газов, выбрасываемых в воздух машинами, работающими на бензине, дизельном топливе, природном сжатом и сжиженном газе.Мероприятие продлится до 10 сентября.

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