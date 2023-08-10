В Узбекистане проверяют качество воздуха
11:32 10.08.2023 (обновлено: 12:35 10.08.2023)
© Sputnik / Актан ТемиркановАвтомобильное движение на одной из центральных улиц Ташкента. На втором плане: Ташкентский цирк
© Sputnik / Актан Темирканов
Сегодня в стране стартовал второй этап акции "Месяц чистого воздуха".
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. В Узбекистане в рамках экологической акции проверяют качество воздуха, сообщает Минэкологии.
"Целью мероприятия, проводимого совместно с Министерством экологии, охраны окружающей среды и изменения климата, Министерством внутренних дел и Министерством здравоохранения, является снижение выбросов автотранспорта", — говорится в сообщении ведомства.
Следует отметить, что в последние годы рост числа промпредприятий, автомобилей вызывает значительное увеличение количества выбросов в атмосферу. Это, в свою очередь, приводит к повышению уровня загрязнения воздуха в республике.
"Сегодня в Узбекистане насчитывается около 4,0 млн. автомобилей, из которых 100 тыс. неисправны. Из них за год в атмосферу выбрасывается в среднем 1,27 млн. тонн вредных выбросов, что составляет 60,0 % от общего объема выбросов (в Ташкенте этот показатель равен 88 %)", — уточняют в сообщении.
В ходе акции на дорожно-патрульных пунктах во всех регионах республики, на центральных улицах областей, районов (городов) специальным оборудованием проверяют количество вредных газов, выбрасываемых в воздух машинами, работающими на бензине, дизельном топливе, природном сжатом и сжиженном газе.
© Пресс-служба МинэкологииВ Узбекистане специальным оборудованием проверяют количество вредных газов в воздухе
В Узбекистане специальным оборудованием проверяют количество вредных газов в воздухе
Мероприятие продлится до 10 сентября.