https://uz.sputniknews.ru/20230810/uzbekistan-rejisser-vykup-prava-rasskaz-stiven-king-37744776.html
Как узбекистанка уговорила Стивена Кинга продать права на рассказ за $1
Как узбекистанка уговорила Стивена Кинга продать права на рассказ за $1
Ранее соцсети облетела история начинающего режиссер Гульнары Ивановой из Ташкента, которая выкупила права на экранизацию рассказа “Человек, который не пожимал рук” у его автора Стивена Кинга. Сумма сделки составила $1.
2023-08-10T21:07+0500
2023-08-10T21:07+0500
2023-08-10T21:07+0500
узбекистан
ташкент
кинорежиссер
права
экранизация
рассказ
стивен кинг
видео
культура
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В интервью Sputnik девушка рассказала о том, как ей пришла идея написать письмо знаменитому американскому писателю, насколько быстро она получила ответ, как это — проснуться знаменитой, где она взяла деньги на съемки и чем мечтает заниматься в будущем.
узбекистан
ташкент
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2023
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
культура видео гульнара иванова ташкент кинорежиссер стивен кинг права рассказ экранизация
культура видео гульнара иванова ташкент кинорежиссер стивен кинг права рассказ экранизация
Как узбекистанка уговорила Стивена Кинга продать права на рассказ за $1
Элина Бекназарова
Корреспондент
Эксклюзив
Ранее соцсети облетела история начинающего режиссера Гульнары Ивановой из Ташкента, которая выкупила права на экранизацию рассказа “Человек, который не пожимал рук” у его автора — Стивена Кинга. Сумма сделки составила $1.
В интервью Sputnik девушка рассказала о том, как ей пришла идея написать письмо знаменитому американскому писателю, насколько быстро она получила ответ, как это — проснуться знаменитой, где она взяла деньги на съемки и чем мечтает заниматься в будущем.