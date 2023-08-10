https://uz.sputniknews.ru/20230810/uzbekistan-rejisser-vykup-prava-rasskaz-stiven-king-37744776.html

Как узбекистанка уговорила Стивена Кинга продать права на рассказ за $1

Как узбекистанка уговорила Стивена Кинга продать права на рассказ за $1

Ранее соцсети облетела история начинающего режиссер Гульнары Ивановой из Ташкента, которая выкупила права на экранизацию рассказа “Человек, который не пожимал рук” у его автора Стивена Кинга. Сумма сделки составила $1.

2023-08-10T21:07+0500

2023-08-10T21:07+0500

2023-08-10T21:07+0500

узбекистан

ташкент

кинорежиссер

права

экранизация

рассказ

стивен кинг

видео

культура

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В интервью Sputnik девушка рассказала о том, как ей пришла идея написать письмо знаменитому американскому писателю, насколько быстро она получила ответ, как это — проснуться знаменитой, где она взяла деньги на съемки и чем мечтает заниматься в будущем.

узбекистан

ташкент

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2023

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

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Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

культура видео гульнара иванова ташкент кинорежиссер стивен кинг права рассказ экранизация