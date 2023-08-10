https://uz.sputniknews.ru/20230810/uzbekistan-sokrascheniye-vybrosy-parnikovyye-gazy-37735578.html
В Узбекистане на сокращение выбросов парниковых газов направят $46,25 млн
В Узбекистане на сокращение выбросов парниковых газов направят $46,25 млн
В течение 2023-2028 годов в Узбекистане реализуют проект "Применение инновационных углеродных ресурсов для энергетических реформ"
2023-08-10T14:29+0500
2023-08-10T14:29+0500
2023-08-10T14:42+0500
узбекистан
всемирный банк
проект
экология
общество
финансирование
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Всемирный банк одобрил выделение Узбекистану $46,25 млн для реализации проекта "Применение инновационных углеродных ресурсов для энергетических реформ", сообщает Norma.Проект состоит из двух компонентов:В рамках проекта Всемирный банк от имени Узбекистана планирует направить $1,25 млн в Глобальный фонд адаптации и сокращения выбросов.Проект реализуется в течение 2023-2028 годов в республиканском масштабе.В его рамках постепенно будет совершенствоваться тарифная политика в сфере электроснабжения и газоснабжения, уточняют в сообщении. Цель — сокращение выбросов углерода и экономия энергетических ресурсов.При этом согласованная цена за 1 тонну сокращенных выбросов углерода в рамках компонента "Соглашение о покупке сокращенных выбросов" составляет $15, за 1 тонну сокращенных выбросов углерода в рамках компонента "Соглашение о покупке результатов смягчения последствий" — $30.Проект реализуется в рамках выполнения задач Программы перехода к "зеленой" экономике и обеспечения "зеленого" роста в Узбекистане до 2030 года, для обеспечения низкоуглеродного развития национальной экономики, в частности промышленности.Ранее мы рассказывали о том, что такое "зеленый" водород и нужен ли он Узбекистану.Сeгoдня нередко мoжнo встрeтить такое пoнятиe, как "зeленый" вoдoрoд (ЗВ). Нaибoлee aктивнo инвeстируют в ЗВ тaкиe стрaны, кaк СШA, EС, Чили, Япoния, Гeрмaния, Сaудoвскaя Aрaвия и Aвстрaлия.Узбекистан также не остается в стороне — уже осенью этого года в республике появится первый завод по производству "зеленого" водорода.
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узбекистан проект всемирный банк проект применение инновационных углеродных ресурсов для энергетических реформ сокращение выбросов парниковых газов два компонента республиканский масштаб
узбекистан проект всемирный банк проект применение инновационных углеродных ресурсов для энергетических реформ сокращение выбросов парниковых газов два компонента республиканский масштаб
В Узбекистане на сокращение выбросов парниковых газов направят $46,25 млн
14:29 10.08.2023 (обновлено: 14:42 10.08.2023)
В течение 2023 — 2028 годов в Узбекистане реализуют проект "Применение инновационных углеродных ресурсов для энергетических реформ".
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik.
Всемирный банк одобрил выделение Узбекистану $46,25 млн для реализации проекта "Применение инновационных углеродных ресурсов для энергетических реформ", сообщает Norma
.
Проект состоит из двух компонентов:
"Соглашение о покупке сокращенных выбросов", объем финансирования — $20 млн;
"Соглашение о покупке результатов смягчения последствий", объем финансирования — $25 млн.
В рамках проекта Всемирный банк от имени Узбекистана планирует направить $1,25 млн в Глобальный фонд адаптации и сокращения выбросов.
"$2 млн, выделяемые в качестве дополнительного технического содействия, направляются на финансирование работ по развитию институционального потенциала и созданию инфраструктуры контроля выбросов парниковых газов (создание реестра парниковых газов, разработка системы мониторинга, отчетности и верификации (MRV))", — говорится в сообщении.
Проект реализуется в течение 2023-2028 годов в республиканском масштабе.
В его рамках постепенно будет совершенствоваться тарифная политика в сфере электроснабжения и газоснабжения, уточняют в сообщении. Цель — сокращение выбросов углерода и экономия энергетических ресурсов.
При этом согласованная цена за 1 тонну сокращенных выбросов углерода в рамках компонента "Соглашение о покупке сокращенных выбросов" составляет $15, за 1 тонну сокращенных выбросов углерода в рамках компонента "Соглашение о покупке результатов смягчения последствий" — $30.
Проект реализуется в рамках выполнения задач Программы перехода к "зеленой" экономике и обеспечения "зеленого" роста в Узбекистане до 2030 года, для обеспечения низкоуглеродного развития национальной экономики, в частности промышленности.
Сeгoдня нередко мoжнo встрeтить такое пoнятиe, как "зeленый" вoдoрoд (ЗВ). Нaибoлee aктивнo инвeстируют в ЗВ тaкиe стрaны, кaк СШA, EС, Чили, Япoния, Гeрмaния, Сaудoвскaя Aрaвия и Aвстрaлия.
Узбекистан также не остается в стороне — уже осенью этого года в республике появится первый завод по производству "зеленого" водорода.