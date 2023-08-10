https://uz.sputniknews.ru/20230810/uzbekistan-sokrascheniye-vybrosy-parnikovyye-gazy-37735578.html

В Узбекистане на сокращение выбросов парниковых газов направят $46,25 млн

В Узбекистане на сокращение выбросов парниковых газов направят $46,25 млн

В течение 2023-2028 годов в Узбекистане реализуют проект "Применение инновационных углеродных ресурсов для энергетических реформ"

2023-08-10T14:29+0500

2023-08-10T14:29+0500

2023-08-10T14:42+0500

узбекистан

всемирный банк

проект

экология

общество

финансирование

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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Всемирный банк одобрил выделение Узбекистану $46,25 млн для реализации проекта "Применение инновационных углеродных ресурсов для энергетических реформ", сообщает Norma.Проект состоит из двух компонентов:В рамках проекта Всемирный банк от имени Узбекистана планирует направить $1,25 млн в Глобальный фонд адаптации и сокращения выбросов.Проект реализуется в течение 2023-2028 годов в республиканском масштабе.В его рамках постепенно будет совершенствоваться тарифная политика в сфере электроснабжения и газоснабжения, уточняют в сообщении. Цель — сокращение выбросов углерода и экономия энергетических ресурсов.При этом согласованная цена за 1 тонну сокращенных выбросов углерода в рамках компонента "Соглашение о покупке сокращенных выбросов" составляет $15, за 1 тонну сокращенных выбросов углерода в рамках компонента "Соглашение о покупке результатов смягчения последствий" — $30.Проект реализуется в рамках выполнения задач Программы перехода к "зеленой" экономике и обеспечения "зеленого" роста в Узбекистане до 2030 года, для обеспечения низкоуглеродного развития национальной экономики, в частности промышленности.Ранее мы рассказывали о том, что такое "зеленый" водород и нужен ли он Узбекистану.Сeгoдня нередко мoжнo встрeтить такое пoнятиe, как "зeленый" вoдoрoд (ЗВ). Нaибoлee aктивнo инвeстируют в ЗВ тaкиe стрaны, кaк СШA, EС, Чили, Япoния, Гeрмaния, Сaудoвскaя Aрaвия и Aвстрaлия.Узбекистан также не остается в стороне — уже осенью этого года в республике появится первый завод по производству "зеленого" водорода.

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