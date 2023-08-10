https://uz.sputniknews.ru/20230810/yevro-dollar-rost-kurs-valyut-uzbekistan-11-avgusta-37739503.html

Евро и доллар резко выросли — курсы валют в Узбекистане с 11 августа

Евро и доллар резко выросли — курсы валют в Узбекистане с 11 августа

Центральный банк Узбекистана установил с 11 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму

2023-08-10T16:00+0500

2023-08-10T16:00+0500

2023-08-10T16:02+0500

узбекистан

цб

центральный банк республики узбекистан

курс валют

курс валюты

курс доллара и евро к суму в узбекистане

евро

доллары

сум

рубль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/0c/36808484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d723adf75027fcb35e111f0f2517fc38.jpg

ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 075,03 сумов (+408,03), евро — 13 307,89 сумов (+498,69), рубля — 123,77 сумов (+3,78), а китайского юаня — 1 674,90 сумов (+55,43), сообщает ЦБ республики.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан цб центральый банк курс валют доллар сум рубль евро китайский юань 11 августа