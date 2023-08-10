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https://uz.sputniknews.ru/20230810/yevro-dollar-rost-kurs-valyut-uzbekistan-11-avgusta-37739503.html
Евро и доллар резко выросли — курсы валют в Узбекистане с 11 августа
Евро и доллар резко выросли — курсы валют в Узбекистане с 11 августа
Центральный банк Узбекистана установил с 11 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму
2023-08-10T16:00+0500
2023-08-10T16:02+0500
узбекистан
цб
центральный банк республики узбекистан
курс валют
курс валюты
курс доллара и евро к суму в узбекистане
евро
доллары
сум
рубль
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ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 075,03 сумов (+408,03), евро — 13 307,89 сумов (+498,69), рубля — 123,77 сумов (+3,78), а китайского юаня — 1 674,90 сумов (+55,43), сообщает ЦБ республики.
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узбекистан цб центральый банк курс валют доллар сум рубль евро китайский юань 11 августа
узбекистан цб центральый банк курс валют доллар сум рубль евро китайский юань 11 августа

Евро и доллар резко выросли — курсы валют в Узбекистане с 11 августа

16:00 10.08.2023 (обновлено: 16:02 10.08.2023)
© Sputnik/Abdubakir YunusovСумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото
Сумовые и долларовые купюры. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.08.2023
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
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Центральный банк Узбекистана установил с 11 августа новые курсы иностранных валют по отношению к суму.
ТАШКЕНТ, 10 авг — Sputnik. Курс доллара составил 12 075,03 сумов (+408,03), евро — 13 307,89 сумов (+498,69), рубля — 123,77 сумов (+3,78), а китайского юаня — 1 674,90 сумов (+55,43), сообщает ЦБ республики.
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