https://uz.sputniknews.ru/20230811/gde-v-tashkente-segodnya-ne-budet-gaza--lokatsii-37759668.html

Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации

Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации

11 августа подачу газа временно ограничат для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ. Они продлятся до 17.30.

2023-08-11T10:06+0500

2023-08-11T10:06+0500

2023-08-11T10:10+0500

узбекистан

ташкент

алмазарский район

газ

ремонт

махалля

общество

график отключений газа

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Алмазарского района Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтных работ.Подачу газа временно приостановят по следующим адресам:Алмазарский район — 10.00 до 17.30:махалля “Новый Ташкент”.

узбекистан

ташкент

алмазарский район

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