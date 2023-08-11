https://uz.sputniknews.ru/20230811/gde-v-tashkente-segodnya-ne-budet-gaza--lokatsii-37759668.html
Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации
Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации
11 августа подачу газа временно ограничат для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ. Они продлятся до 17.30.
2023-08-11T10:06+0500
2023-08-11T10:06+0500
2023-08-11T10:10+0500
узбекистан
ташкент
алмазарский район
газ
ремонт
махалля
общество
график отключений газа
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Алмазарского района Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.Причина — проведение ремонтных работ.Подачу газа временно приостановят по следующим адресам:Алмазарский район — 10.00 до 17.30:махалля “Новый Ташкент”.
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узбекистан ташкент алмазарский район газ ремонт махалля общество график отключений газа
узбекистан ташкент алмазарский район газ ремонт махалля общество график отключений газа
Где в Ташкенте сегодня не будет газа — локации
10:06 11.08.2023 (обновлено: 10:10 11.08.2023)
11 августа подачу газа временно ограничат для потребителей одного района столицы Узбекистана из-за ремонтных работ. Они продлятся до 17.30.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Сегодня в некоторых локациях Алмазарского района Ташкента временно отключат газ, сообщает “Худудгазтаъминот”.
Причина — проведение ремонтных работ.
Подачу газа временно приостановят по следующим адресам:
Алмазарский район — 10.00 до 17.30: