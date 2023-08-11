https://uz.sputniknews.ru/20230811/kitay-zavod-proizvodstvo-iskusstvennoye-myaso-37746535.html
В Китае открыли завод по производству искусственного мяса
В Китае открыли завод по производству искусственного мяса
Перед страной стоит задача — найти источник животного белка для обеспечения продовольственной безопасности 1,4 млрд человек.
2023-08-11T07:15+0500
2023-08-11T07:15+0500
2023-08-11T07:15+0500
в мире
китай
сша
технологии
экономика
искусственное мясо
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Шанхайская компания CellX запустила пилотный завод по производству искусственного мяса, сообщает РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post.В распоряжении предприятия биореактор объемом 2 тыс. литров. Со временем количество оборудования увеличится, а стоимость продукции уменьшится до менее $100 за килограмм при сохранении высокого качества, указано в публикации.По словам главы компании, позже в этом году CellX обратится к США и Сингапуру за разрешением на сбыт искусственного мяса. На сегодняшний день продажа выращенной в лаборатории продукции одобрена только в этих странах. Китайская компания планирует выйти на международный рынок к 2025 году.Как сообщает SCMP, создание пилотной версии завода — прорыв для КНР. Перед страной стоит задача — найти источник животного белка для обеспечения продовольственной безопасности 1,4 млрд человек.В январе 2022 года Минсельхоз КНР опубликовал пятилетний сельскохозяйственный план. В документе впервые упоминались различные инновационные продукты, в том числе культивированное мясо.
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MIA „Rosiya Segodnya“
в мире китай сша технологии экономика искусственное мясо
в мире китай сша технологии экономика искусственное мясо
В Китае открыли завод по производству искусственного мяса
Перед страной стоит задача — найти источник животного белка для обеспечения продовольственной безопасности 1,4 млрд человек.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Шанхайская компания CellX запустила пилотный завод по производству искусственного мяса, сообщает РИА Новости
со ссылкой на South China Morning Post.
"Выводы, сделанные из этого пилотного производства, будут использованы для нашего коммерческого производственного комплекса, который мы планируем завершить к 2025 году и который сможет производить сотни тонн продукции в год", — цитирует газета гендиректора Ян Цзыляна.
В распоряжении предприятия биореактор объемом 2 тыс. литров. Со временем количество оборудования увеличится, а стоимость продукции уменьшится до менее $100 за килограмм при сохранении высокого качества, указано в публикации.
По словам главы компании, позже в этом году CellX обратится к США и Сингапуру за разрешением на сбыт искусственного мяса. На сегодняшний день продажа выращенной в лаборатории продукции одобрена только в этих странах. Китайская компания планирует выйти на международный рынок к 2025 году.
Как сообщает SCMP, создание пилотной версии завода — прорыв для КНР. Перед страной стоит задача — найти источник животного белка для обеспечения продовольственной безопасности 1,4 млрд человек.
В январе 2022 года Минсельхоз КНР опубликовал пятилетний сельскохозяйственный план. В документе впервые упоминались различные инновационные продукты, в том числе культивированное мясо.