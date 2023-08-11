https://uz.sputniknews.ru/20230811/kitay-zavod-proizvodstvo-iskusstvennoye-myaso-37746535.html

В Китае открыли завод по производству искусственного мяса

В Китае открыли завод по производству искусственного мяса

Перед страной стоит задача — найти источник животного белка для обеспечения продовольственной безопасности 1,4 млрд человек.

2023-08-11T07:15+0500

2023-08-11T07:15+0500

2023-08-11T07:15+0500

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китай

сша

технологии

экономика

искусственное мясо

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Шанхайская компания CellX запустила пилотный завод по производству искусственного мяса, сообщает РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post.В распоряжении предприятия биореактор объемом 2 тыс. литров. Со временем количество оборудования увеличится, а стоимость продукции уменьшится до менее $100 за килограмм при сохранении высокого качества, указано в публикации.По словам главы компании, позже в этом году CellX обратится к США и Сингапуру за разрешением на сбыт искусственного мяса. На сегодняшний день продажа выращенной в лаборатории продукции одобрена только в этих странах. Китайская компания планирует выйти на международный рынок к 2025 году.Как сообщает SCMP, создание пилотной версии завода — прорыв для КНР. Перед страной стоит задача — найти источник животного белка для обеспечения продовольственной безопасности 1,4 млрд человек.В январе 2022 года Минсельхоз КНР опубликовал пятилетний сельскохозяйственный план. В документе впервые упоминались различные инновационные продукты, в том числе культивированное мясо.

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