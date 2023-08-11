https://uz.sputniknews.ru/20230811/kurs-valyuta-kommercheskiye-banki-uzbekistan-37767143.html
Доллар падает — курсы валют в коммерческих банках
Доллар падает — курсы валют в коммерческих банках
В коммерческих банках курс доллара снизился примерно на 32-33 сума.
2023-08-11T14:15+0500
2023-08-11T14:15+0500
2023-08-11T15:29+0500
узбекистан
валюта
курс валют
курс доллара и евро к суму в узбекистане
коммерческий банк
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Курс продажи доллара в некоторых коммерческих банках достиг максимального значения в 12 070 сумов по состоянию на 11.30 утра 11 августа.Новые курсы обмена валютКапитал Банкпокупка: доллар — 12 060 сумов, рубль — 106 сумов, евро — 12 800 сумовпродажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 125 сума, евро — 13 750 сумовАгро Банкпокупка: доллар — 12 050 сумов, рубль — 0, евро — 12 450 сумовпродажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 950 сумовМикрокредит Банкпокупка: доллар — 12 015 сумов, рубль — 0, евро — 12 800 сумовпродажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 0, евро — 14 000 сумовХалк Банкпокупка: доллар — 12 070 сумов, рубль — 0, евро — 12 000 сумовпродажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 0, евро — 13 500 сумовКишлок курилиш Банкпокупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 0, евро — 0продажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 130 сумов, евро — 0Турон Банкпокупка: доллар — 12 050 сумов, рубль — 0, евро — 12 000 сумовпродажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 14 000 сумовХамкор Банкпокупка: доллар — 12 015 сумов, рубль — 0, евро — 12 600 сумовпродажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 0, евро — 13 800 сумовАсака Банкпокупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 0, евро — 12 000 сумовпродажа: доллар — 12 130 сумов, рубль — 170 сумов, евро — 13 500 сумовИпак йули Банкпокупка: доллар — 12 040 сумов, рубль — 0, евро — 13 000 сумовпродажа: доллар — 12 130 сумов, рубль — 131, евро — 13 700 сумовЗираат Банкпокупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 1 сум, евро — 12 640 сумовпродажа: доллар — 12 130 сумов, рубль — 160 сумов, евро — 13 970 сумовТраст Банкпокупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 50 сумов, евро — 12 500 сумовпродажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 127 сумов, евро — 14 000 сумовАлока Банкпокупка: доллар — 12 060 сумов, рубль — 0, евро — 12 300 сумовпродажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 0, евро — 13 300 сумовИпотека Банкпокупка: доллар — 12 040 сумов, рубль — 0, евро — 12 750 сумовпродажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 0, евро — 14 000 сумовКДБ Банкпокупка: доллар — 12 015 сумов, рубль — 0, евро — 12 550 сумовпродажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 0, евро — 14 000 сумовРавнак Банкпокупка: доллар — 12 015 сумов, рубль — 60 сумов, евро — 12 400 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 200 сумовДавр Банкпокупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 0, евро — 12 000 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 121 сумов, евро — 13 300 сумовInvest Finance Bankпокупка: доллар — 12 040 сумов, рубль — 70 сумов, евро — 11 000 сумовпродажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 14 000 сумовAsia Alliance Bankпокупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 70 сумов, евро — 12 555 сумовпродажа: доллар — 12 110 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 535 сумовOrient Finans Bankпокупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 0, евро — 12 000 сумовпродажа: доллар — 12 130 сумов, рубль — 150 сумов, евро — 15 000 сумовПойтахт Банкпокупка: доллар — 12 030 сумов, рубль — 0, евро — 12 200 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 150 сумов, евро — 14 000 сумовТенге Банкпокупка: доллар — 12 015 сумов, рубль — 70 сумов, евро — 12 700 сумовпродажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 135 сумов, евро — 13 550 сумовАнор Банкпокупка: доллар — 11 990 сумов, рубль — 80 сумов, евро — 12 100 сумовпродажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 124 сумов, евро — 13 800 сумов
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узбекистан валюта курс валют курс доллара и евро к суму в узбекистане коммерческий банк
узбекистан валюта курс валют курс доллара и евро к суму в узбекистане коммерческий банк
Доллар падает — курсы валют в коммерческих банках
14:15 11.08.2023 (обновлено: 15:29 11.08.2023)
В коммерческих банках курс доллара снизился примерно на 32-33 сума.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Курс продажи доллара в некоторых коммерческих банках достиг максимального значения в 12 070 сумов по состоянию на 11.30 утра 11 августа.
покупка: доллар — 12 060 сумов, рубль — 106 сумов, евро — 12 800 сумов
продажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 125 сума, евро — 13 750 сумов
покупка: доллар — 12 050 сумов, рубль — 0, евро — 12 450 сумов
продажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 950 сумов
покупка: доллар — 12 015 сумов, рубль — 0, евро — 12 800 сумов
продажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 0, евро — 14 000 сумов
покупка: доллар — 12 070 сумов, рубль — 0, евро — 12 000 сумов
продажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 0, евро — 13 500 сумов
покупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 0, евро — 0
продажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 130 сумов, евро — 0
покупка: доллар — 12 050 сумов, рубль — 0, евро — 12 000 сумов
продажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 14 000 сумов
покупка: доллар — 12 015 сумов, рубль — 0, евро — 12 600 сумов
продажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 0, евро — 13 800 сумов
покупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 0, евро — 12 000 сумов
продажа: доллар — 12 130 сумов, рубль — 170 сумов, евро — 13 500 сумов
покупка: доллар — 12 040 сумов, рубль — 0, евро — 13 000 сумов
продажа: доллар — 12 130 сумов, рубль — 131, евро — 13 700 сумов
покупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 1 сум, евро — 12 640 сумов
продажа: доллар — 12 130 сумов, рубль — 160 сумов, евро — 13 970 сумов
покупка: доллар — 11 980 сумов, рубль — 50 сумов, евро — 12 500 сумов
продажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 127 сумов, евро — 14 000 сумов
покупка: доллар — 12 060 сумов, рубль — 0, евро — 12 300 сумов
продажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 0, евро — 13 300 сумов
покупка: доллар — 12 040 сумов, рубль — 0, евро — 12 750 сумов
продажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 0, евро — 14 000 сумов
покупка: доллар — 12 015 сумов, рубль — 0, евро — 12 550 сумов
продажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 0, евро — 14 000 сумов
покупка: доллар — 12 015 сумов, рубль — 60 сумов, евро — 12 400 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 200 сумов
покупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 0, евро — 12 000 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 121 сумов, евро — 13 300 сумов
покупка: доллар — 12 040 сумов, рубль — 70 сумов, евро — 11 000 сумов
продажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 14 000 сумов
покупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 70 сумов, евро — 12 555 сумов
продажа: доллар — 12 110 сумов, рубль — 140 сумов, евро — 13 535 сумов
покупка: доллар — 12 020 сумов, рубль — 0, евро — 12 000 сумов
продажа: доллар — 12 130 сумов, рубль — 150 сумов, евро — 15 000 сумов
покупка: доллар — 12 030 сумов, рубль — 0, евро — 12 200 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 150 сумов, евро — 14 000 сумов
покупка: доллар — 12 015 сумов, рубль — 70 сумов, евро — 12 700 сумов
продажа: доллар — 12 135 сумов, рубль — 135 сумов, евро — 13 550 сумов
покупка: доллар — 11 990 сумов, рубль — 80 сумов, евро — 12 100 сумов
продажа: доллар — 12 100 сумов, рубль — 124 сумов, евро — 13 800 сумов