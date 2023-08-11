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https://uz.sputniknews.ru/20230811/paxtakor-79-futbol-godovschina-tragediya-37771211.html
О чем жалеют друзья погибших пахтакоровцев — откровенные признания
О чем жалеют друзья погибших пахтакоровцев — откровенные признания
Ровно 44 года назад, 11 августа 1979 года, в небе над Днепродзержинском столкнулись два самолета. В результате трагедии погибли 178 человек, включая 14 футболистов и трех членов тренерского штаба ФК "Пахтакор".
2023-08-11T19:37+0500
2023-08-11T19:37+0500
узбекистан
ташкент
пахтакор-79
память
общество
видео
воспоминания
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В годовщину трагедии Sputnik Узбекистан пообщался с известными в прошлом футболистами, которые играли и дружили с погибшими игроками.Избежал катастрофы, но не смирился с потерей друзейТуляган Исхаков всю карьеру провел в Пахтакоре. За 13 сезонов сыграл в первой и высшей лигах 252 матча, забил 52 гола.В 1979 году Исхаков получил травму. Именно это позволило ему избежать гибели в авиакатастрофе вместе с командой.Однако футболист до сих пор не может оправиться от психологической травмы.В день трагедии Исхаков находился на лечении в Москве, когда ему позвонила супруга тренера Вячеслава Соловьева и сообщила страшную весть.Многие плакали от такой несправедливостиБывший футболист московского Спартака и Локомотива Юрий Семин отметил, что Пахтакор был очень молодой и перспективной командой.Пахтакор был грозой московских командЛегендарный футболист Пахтакора 60-70-х, лучший бомбардир чемпионата СССР 1968 года Берадор Абдураимов услышал о трагедии от своего друга, который был участником ансамбля “Бахор”.По его словам, в то время Пахтакора боялись даже московские гранды — Спартак и Динамо.“Это была хорошая команда с талантливыми ребятами. Пахтакор был грозой московских команд”, — вспоминает Абдураимов.Миша Ан всегда был рядом со мнойИзвестный советский футболист и тренер Олег Романцев лежал в больнице, когда узнал о трагедии. Пахтакор всегда напоминал ему об одной истории, которую он никогда не забудет. Она связана с игроком Пахтакора Михаилом Аном.До сих пор жалею, что не остался на свадьбе Михаила Ана11 августа 1979 года Евгений Ловчев играл в финале Кубка страны, где встречались московское и тбилисское Динамо. О гибели Пахтакора он узнал от тещи, которая сообщила ему об этом после матча. Встреча во время игры в Ташкенте стала последней, когда он видел своего друга, Михаила Ана.Более подробно смотрите в нашем видеосюжете.
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Рамиз Бахтияров
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узбекистан ташкент пахтакор 79 память общество видео воспоминания
узбекистан ташкент пахтакор 79 память общество видео воспоминания

О чем жалеют друзья погибших пахтакоровцев — откровенные признания

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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Рамиз Бахтияров - Sputnik Узбекистан
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
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Эксклюзив
Ровно 44 года назад, 11 августа 1979 года, в небе над Днепродзержинском столкнулись два самолета. В результате трагедии погибли 178 человек, включая 14 футболистов и трех членов тренерского штаба ФК "Пахтакор".
© Футбольный клуб "ПАХТАКОР"Футбольный клуб "ПАХТАКОР"
Футбольный клуб ПАХТАКОР - Sputnik Узбекистан
1/2
© Футбольный клуб "ПАХТАКОР"
Футбольный клуб "ПАХТАКОР"
© Sputnik / Юрий Тутов / Перейти в фотобанк

Памятник игрокам "Пахтакор". Боткинское кладбище в Ташкенте.

Памятник игрокам &quot;Пахтакор&quot;. Боткинское кладбище в Ташкенте. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Юрий Тутов
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Памятник игрокам "Пахтакор". Боткинское кладбище в Ташкенте.

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© Футбольный клуб "ПАХТАКОР"
Футбольный клуб "ПАХТАКОР"
2/2
© Sputnik / Юрий Тутов
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Памятник игрокам "Пахтакор". Боткинское кладбище в Ташкенте.

В годовщину трагедии Sputnik Узбекистан пообщался с известными в прошлом футболистами, которые играли и дружили с погибшими игроками.

Избежал катастрофы, но не смирился с потерей друзей

Туляган Исхаков всю карьеру провел в Пахтакоре. За 13 сезонов сыграл в первой и высшей лигах 252 матча, забил 52 гола.
© Sputnik / Рамиз БахтияровТуляган Исхаков, футболист команды "Пахтакор"
Туляган Исхаков, футболист команды Пахтакор - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2023
Туляган Исхаков, футболист команды "Пахтакор"
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
В 1979 году Исхаков получил травму. Именно это позволило ему избежать гибели в авиакатастрофе вместе с командой.
Однако футболист до сих пор не может оправиться от психологической травмы.
В день трагедии Исхаков находился на лечении в Москве, когда ему позвонила супруга тренера Вячеслава Соловьева и сообщила страшную весть.

"Я был в шоковом состоянии. За день потерял стольких друзей. После катастрофы я дважды думал о суициде. Я не смог после этой трагедии продолжать играть, хотя я был еще молодой. Это не только моя травма, но всего узбекского народа", — говорит Исхаков.

Многие плакали от такой несправедливости

Бывший футболист московского Спартака и Локомотива Юрий Семин отметил, что Пахтакор был очень молодой и перспективной командой.
© Sputnik / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Бывший тренер ФК "Локомотив" Юрий Сёмин

Бывший тренер ФК &quot;Локомотив&quot; Юрий Сёмин - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Григорий Сысоев
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Бывший тренер ФК "Локомотив" Юрий Сёмин

© Sputnik / Борис Кауфман

Команда московского "Динамо" - обладатель Кубка СССР по футболу

Команда московского &quot;Динамо&quot; - обладатель Кубка СССР по футболу - Sputnik Узбекистан
2/2
© Sputnik / Борис Кауфман

Команда московского "Динамо" - обладатель Кубка СССР по футболу

1/2
© Sputnik / Григорий Сысоев
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Бывший тренер ФК "Локомотив" Юрий Сёмин

2/2
© Sputnik / Борис Кауфман

Команда московского "Динамо" - обладатель Кубка СССР по футболу

"Сложно передать те чувства, которые испытывал в те дни. Много ребят были, с которыми мы не только встречались на поле, но и дружили, общались. Многие плакали, потому что случилась несправедливость", — поделился воспоминаниями Семин.

Пахтакор был грозой московских команд

Легендарный футболист Пахтакора 60-70-х, лучший бомбардир чемпионата СССР 1968 года Берадор Абдураимов услышал о трагедии от своего друга, который был участником ансамбля “Бахор”.
© Sputnik / Рамиз БахтияровБерадор Абдураимов, футболист Пахтакора
Берадор Абдураимов, футболист Пахтакора - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2023
Берадор Абдураимов, футболист Пахтакора
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

“В это время я был главным тренером андижанской команды “Шахристанец”. Когда я услышал об этом, у меня была неописуемая боль. Потерять столько талантливых игроков...”, — сказал Абдураимов.

По его словам, в то время Пахтакора боялись даже московские гранды — Спартак и Динамо.
“Это была хорошая команда с талантливыми ребятами. Пахтакор был грозой московских команд”, — вспоминает Абдураимов.

Миша Ан всегда был рядом со мной

© Sputnik / Александр Вильф / Перейти в фотобанк

Тренер-консультант Олег Романцев на открытой тренировке ФК "Спартак".

Тренер-консультант Олег Романцев на открытой тренировке ФК &quot;Спартак&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Александр Вильф
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Тренер-консультант Олег Романцев на открытой тренировке ФК "Спартак".

© Sputnik / Юрий СомовКапитан Олимпийской сборной СССР по футболу Олег Романцев в момент игры своей команды против сборной Дании.
Капитан Олимпийской сборной СССР по футболу Олег Романцев - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Юрий Сомов
Капитан Олимпийской сборной СССР по футболу Олег Романцев в момент игры своей команды против сборной Дании.
© Sputnik / Александр Макаров

Олег Романцев и защитник сборной команды Франции Мариус Трезор. Матч между олимпийской сборной СССР по футболу и сборной Франции.

Олег Романцев и защитник сборной команды Франции Мариус Трезор. Матч между олимпийской сборной СССР по футболу и сборной Франции. - Sputnik Узбекистан
3/3
© Sputnik / Александр Макаров

Олег Романцев и защитник сборной команды Франции Мариус Трезор. Матч между олимпийской сборной СССР по футболу и сборной Франции.

1/3
© Sputnik / Александр Вильф
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Тренер-консультант Олег Романцев на открытой тренировке ФК "Спартак".

2/3
© Sputnik / Юрий Сомов
Капитан Олимпийской сборной СССР по футболу Олег Романцев в момент игры своей команды против сборной Дании.
3/3
© Sputnik / Александр Макаров

Олег Романцев и защитник сборной команды Франции Мариус Трезор. Матч между олимпийской сборной СССР по футболу и сборной Франции.

Известный советский футболист и тренер Олег Романцев лежал в больнице, когда узнал о трагедии. Пахтакор всегда напоминал ему об одной истории, которую он никогда не забудет. Она связана с игроком Пахтакора Михаилом Аном.

“Мы были в Америке со второй командой СССР. В первой же игре я получил тяжелую травму позвоночника. Михаил Ан и Александр Тарханов 10 дней везде таскали меня с собой — в ресторан, гостиницу, аэропорт. Они еду приносили мне в номера. Никогда не забуду этого. Они не оставили меня одного в незнакомой стране”, — с гордостью вспоминает Романцев.

До сих пор жалею, что не остался на свадьбе Михаила Ана
© Sputnik / Яков Андреев / Перейти в фотобанк

Евгений Ловчев в перерыве матча

Евгений Ловчев в перерыве матча - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Яков Андреев
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Евгений Ловчев в перерыве матча

© Sputnik / Игорь Уткин

Нападающий московской футбольной команды "Спартак" Евгений Ловчев атакует ворота московской команды "Торпедо".

Нападающий московской футбольной команды &quot;Спартак&quot; Евгений Ловчев атакует ворота московской команды &quot;Торпедо&quot;. - Sputnik Узбекистан
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© Sputnik / Игорь Уткин

Нападающий московской футбольной команды "Спартак" Евгений Ловчев атакует ворота московской команды "Торпедо".

© Sputnik / Дмитрий Донской

Кубок СССР по футболу 1972 года. Финальный матч. Битва за мяч между торпедовцем Леонидом Пахомовым и спартаковцем Евгением Ловчевым.

Кубок СССР по футболу 1972 года. Финальный матч. Битва за мяч между торпедовцем Леонидом Пахомовым и спартаковцем Евгением Ловчевым. - Sputnik Узбекистан
3/3
© Sputnik / Дмитрий Донской

Кубок СССР по футболу 1972 года. Финальный матч. Битва за мяч между торпедовцем Леонидом Пахомовым и спартаковцем Евгением Ловчевым.

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© Sputnik / Яков Андреев
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Евгений Ловчев в перерыве матча

2/3
© Sputnik / Игорь Уткин

Нападающий московской футбольной команды "Спартак" Евгений Ловчев атакует ворота московской команды "Торпедо".

3/3
© Sputnik / Дмитрий Донской

Кубок СССР по футболу 1972 года. Финальный матч. Битва за мяч между торпедовцем Леонидом Пахомовым и спартаковцем Евгением Ловчевым.

11 августа 1979 года Евгений Ловчев играл в финале Кубка страны, где встречались московское и тбилисское Динамо. О гибели Пахтакора он узнал от тещи, которая сообщила ему об этом после матча. Встреча во время игры в Ташкенте стала последней, когда он видел своего друга, Михаила Ана.
“В конце предыдущего года мы играли в Ташкенте против Пахтакора. В тот год женился Михаил Ан, с которым у меня были очень хорошие отношения. Он попросил меня остаться на пару дней на его свадьбу, но я объяснил ему, что давно не был дома. Я до сих пор об этом жалею. Жалею, что не остался на его свадьбе”, — признается Ловчев.
Более подробно смотрите в нашем видеосюжете.
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