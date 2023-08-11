https://uz.sputniknews.ru/20230811/paxtakor-79-futbol-godovschina-tragediya-37771211.html

О чем жалеют друзья погибших пахтакоровцев — откровенные признания

О чем жалеют друзья погибших пахтакоровцев — откровенные признания

Ровно 44 года назад, 11 августа 1979 года, в небе над Днепродзержинском столкнулись два самолета. В результате трагедии погибли 178 человек, включая 14 футболистов и трех членов тренерского штаба ФК "Пахтакор".

2023-08-11T19:37+0500

2023-08-11T19:37+0500

2023-08-11T19:37+0500

узбекистан

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В годовщину трагедии Sputnik Узбекистан пообщался с известными в прошлом футболистами, которые играли и дружили с погибшими игроками.Избежал катастрофы, но не смирился с потерей друзейТуляган Исхаков всю карьеру провел в Пахтакоре. За 13 сезонов сыграл в первой и высшей лигах 252 матча, забил 52 гола.В 1979 году Исхаков получил травму. Именно это позволило ему избежать гибели в авиакатастрофе вместе с командой.Однако футболист до сих пор не может оправиться от психологической травмы.В день трагедии Исхаков находился на лечении в Москве, когда ему позвонила супруга тренера Вячеслава Соловьева и сообщила страшную весть.Многие плакали от такой несправедливостиБывший футболист московского Спартака и Локомотива Юрий Семин отметил, что Пахтакор был очень молодой и перспективной командой.Пахтакор был грозой московских командЛегендарный футболист Пахтакора 60-70-х, лучший бомбардир чемпионата СССР 1968 года Берадор Абдураимов услышал о трагедии от своего друга, который был участником ансамбля “Бахор”.По его словам, в то время Пахтакора боялись даже московские гранды — Спартак и Динамо.“Это была хорошая команда с талантливыми ребятами. Пахтакор был грозой московских команд”, — вспоминает Абдураимов.Миша Ан всегда был рядом со мнойИзвестный советский футболист и тренер Олег Романцев лежал в больнице, когда узнал о трагедии. Пахтакор всегда напоминал ему об одной истории, которую он никогда не забудет. Она связана с игроком Пахтакора Михаилом Аном.До сих пор жалею, что не остался на свадьбе Михаила Ана11 августа 1979 года Евгений Ловчев играл в финале Кубка страны, где встречались московское и тбилисское Динамо. О гибели Пахтакора он узнал от тещи, которая сообщила ему об этом после матча. Встреча во время игры в Ташкенте стала последней, когда он видел своего друга, Михаила Ана.Более подробно смотрите в нашем видеосюжете.

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Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

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