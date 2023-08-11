О чем жалеют друзья погибших пахтакоровцев — откровенные признания
О чем жалеют друзья погибших пахтакоровцев — откровенные признания
Ровно 44 года назад, 11 августа 1979 года, в небе над Днепродзержинском столкнулись два самолета. В результате трагедии погибли 178 человек, включая 14 футболистов и трех членов тренерского штаба ФК "Пахтакор".
В годовщину трагедии Sputnik Узбекистан пообщался с известными в прошлом футболистами, которые играли и дружили с погибшими игроками.Избежал катастрофы, но не смирился с потерей друзейТуляган Исхаков всю карьеру провел в Пахтакоре. За 13 сезонов сыграл в первой и высшей лигах 252 матча, забил 52 гола.В 1979 году Исхаков получил травму. Именно это позволило ему избежать гибели в авиакатастрофе вместе с командой.Однако футболист до сих пор не может оправиться от психологической травмы.В день трагедии Исхаков находился на лечении в Москве, когда ему позвонила супруга тренера Вячеслава Соловьева и сообщила страшную весть.Многие плакали от такой несправедливостиБывший футболист московского Спартака и Локомотива Юрий Семин отметил, что Пахтакор был очень молодой и перспективной командой.Пахтакор был грозой московских командЛегендарный футболист Пахтакора 60-70-х, лучший бомбардир чемпионата СССР 1968 года Берадор Абдураимов услышал о трагедии от своего друга, который был участником ансамбля “Бахор”.По его словам, в то время Пахтакора боялись даже московские гранды — Спартак и Динамо.“Это была хорошая команда с талантливыми ребятами. Пахтакор был грозой московских команд”, — вспоминает Абдураимов.Миша Ан всегда был рядом со мнойИзвестный советский футболист и тренер Олег Романцев лежал в больнице, когда узнал о трагедии. Пахтакор всегда напоминал ему об одной истории, которую он никогда не забудет. Она связана с игроком Пахтакора Михаилом Аном.До сих пор жалею, что не остался на свадьбе Михаила Ана11 августа 1979 года Евгений Ловчев играл в финале Кубка страны, где встречались московское и тбилисское Динамо. О гибели Пахтакора он узнал от тещи, которая сообщила ему об этом после матча. Встреча во время игры в Ташкенте стала последней, когда он видел своего друга, Михаила Ана.Более подробно смотрите в нашем видеосюжете.
Ровно 44 года назад, 11 августа 1979 года, в небе над Днепродзержинском столкнулись два самолета. В результате трагедии погибли 178 человек, включая 14 футболистов и трех членов тренерского штаба ФК "Пахтакор".
В 1979 году Исхаков получил травму. Именно это позволило ему избежать гибели в авиакатастрофе вместе с командой.
Однако футболист до сих пор не может оправиться от психологической травмы.
В день трагедии Исхаков находился на лечении в Москве, когда ему позвонила супруга тренера Вячеслава Соловьева и сообщила страшную весть.
"Я был в шоковом состоянии. За день потерял стольких друзей. После катастрофы я дважды думал о суициде. Я не смог после этой трагедии продолжать играть, хотя я был еще молодой. Это не только моя травма, но всего узбекского народа", — говорит Исхаков.
Многие плакали от такой несправедливости
Бывший футболист московского Спартака и Локомотива Юрий Семин отметил, что Пахтакор был очень молодой и перспективной командой.
Команда московского "Динамо" - обладатель Кубка СССР по футболу
"Сложно передать те чувства, которые испытывал в те дни. Много ребят были, с которыми мы не только встречались на поле, но и дружили, общались. Многие плакали, потому что случилась несправедливость", — поделился воспоминаниями Семин.
Пахтакор был грозой московских команд
Легендарный футболист Пахтакора 60-70-х, лучший бомбардир чемпионата СССР 1968 года Берадор Абдураимов услышал о трагедии от своего друга, который был участником ансамбля “Бахор”.
Олег Романцев и защитник сборной команды Франции Мариус Трезор. Матч между олимпийской сборной СССР по футболу и сборной Франции.
Известный советский футболист и тренер Олег Романцев лежал в больнице, когда узнал о трагедии. Пахтакор всегда напоминал ему об одной истории, которую он никогда не забудет. Она связана с игроком Пахтакора Михаилом Аном.
“Мы были в Америке со второй командой СССР. В первой же игре я получил тяжелую травму позвоночника. Михаил Ан и Александр Тарханов 10 дней везде таскали меня с собой — в ресторан, гостиницу, аэропорт. Они еду приносили мне в номера. Никогда не забуду этого. Они не оставили меня одного в незнакомой стране”, — с гордостью вспоминает Романцев.
До сих пор жалею, что не остался на свадьбе Михаила Ана
Кубок СССР по футболу 1972 года. Финальный матч. Битва за мяч между торпедовцем Леонидом Пахомовым и спартаковцем Евгением Ловчевым.
11 августа 1979 года Евгений Ловчев играл в финале Кубка страны, где встречались московское и тбилисское Динамо. О гибели Пахтакора он узнал от тещи, которая сообщила ему об этом после матча. Встреча во время игры в Ташкенте стала последней, когда он видел своего друга, Михаила Ана.
“В конце предыдущего года мы играли в Ташкенте против Пахтакора. В тот год женился Михаил Ан, с которым у меня были очень хорошие отношения. Он попросил меня остаться на пару дней на его свадьбу, но я объяснил ему, что давно не был дома. Я до сих пор об этом жалею. Жалею, что не остался на его свадьбе”, — признается Ловчев.