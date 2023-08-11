https://uz.sputniknews.ru/20230811/paxtakor-79-tragediya-godovschina-37774634.html
“Пахтакор — 79”: как произошла одна из главных трагедий советского спорта
“Пахтакор — 79”: как произошла одна из главных трагедий советского спорта
11 августа 1979 года произошла одна из главных трагедий советского спорта – в авиакатастрофе в небе над Днепродзержинском погибли 17 игроков и тренеров ташкентской команды.
2023-08-11T18:46+0500
2023-08-11T18:46+0500
2023-08-11T18:46+0500
узбекистан
пахтакор-79
гибель
авиакатастрофа
годовщина
видео
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Что стало причиной катастрофы самолета, пассажирами которого были футболисты легендарного "Пахтакора" смотрите в видео Sputnik.
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узбекистан пахтакор-79 гибель команда авиакатастрофа годовщина видео
узбекистан пахтакор-79 гибель команда авиакатастрофа годовщина видео
“Пахтакор — 79”: как произошла одна из главных трагедий советского спорта
11 августа 1979 года произошла одна из главных трагедий советского спорта – в авиакатастрофе в небе над Днепродзержинском погибли 17 игроков и тренеров ташкентской команды.
Что стало причиной катастрофы самолета, пассажирами которого были футболисты легендарного "Пахтакора" смотрите в видео Sputnik.