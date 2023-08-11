https://uz.sputniknews.ru/20230811/paxtakor-79-tragediya-godovschina-37774634.html

“Пахтакор — 79”: как произошла одна из главных трагедий советского спорта

“Пахтакор — 79”: как произошла одна из главных трагедий советского спорта

11 августа 1979 года произошла одна из главных трагедий советского спорта – в авиакатастрофе в небе над Днепродзержинском погибли 17 игроков и тренеров ташкентской команды.

2023-08-11T18:46+0500

2023-08-11T18:46+0500

2023-08-11T18:46+0500

узбекистан

пахтакор-79

гибель

авиакатастрофа

годовщина

видео

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Что стало причиной катастрофы самолета, пассажирами которого были футболисты легендарного "Пахтакора" смотрите в видео Sputnik.

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