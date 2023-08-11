https://uz.sputniknews.ru/20230811/pogoda-tashkent-11-avgust-2023-37737278.html

Немного прохладнее — прогноз погоды в Ташкенте на 11 августа

Немного прохладнее — прогноз погоды в Ташкенте на 11 августа

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в пятницу.

2023-08-11T05:07+0500

2023-08-11T05:07+0500

2023-08-11T05:07+0500

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узгидромет

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В Ташкенте сегодня будет небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура днем 34-36 градусов тепла.

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