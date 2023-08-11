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Немного прохладнее — прогноз погоды в Ташкенте на 11 августа
Немного прохладнее — прогноз погоды в Ташкенте на 11 августа
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в пятницу.
2023-08-11T05:07+0500
2023-08-11T05:07+0500
2023-08-11T05:07+0500
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В Ташкенте сегодня будет небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура днем 34-36 градусов тепла.
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ташкент погода погода в ташкенте прогноз прогноз погоды в ташкенте узгидромет
Немного прохладнее — прогноз погоды в Ташкенте на 11 августа
Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в пятницу.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
В Ташкенте сегодня будет небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура днем 34-36 градусов тепла.