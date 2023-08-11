https://uz.sputniknews.ru/20230811/rossiya-zapusk-kosmos-korabl-luna-37762825.html

Россия запустила первую за 47 лет миссию на Луну — видео

Россия запустила первую за 47 лет миссию на Луну — видео

С космодрома Восточный стартовала ракета со станцией "Луна-25". Станции предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать пробы грунта... 11.08.2023, Sputnik Узбекистан

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россия

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Ракета "Союз 2.1б" с первой почти за 50 лет отечественной автоматической станцией "Луна-25" стартовала с космодрома Восточный, сообщает РИА Новости.Межпланетная станция “Луна-25” отправилась в космос ракетой-носителем “Союз-2.1б” и разгонным блоком “Фрегат”.Через девять минут после старта разгонный блок "Фрегат" со станцией отделился от третьей ступени ракеты. Он дважды включит свой маршевый двигатель и отправит аппарат на траекторию перелета к Луне.Вторым этапом, после отделения разгонного блока от станции, станет перелет "Луны-25" к естественному спутнику Земли, который займет около пяти суток. Запланированы две коррекции траектории полета станции: первая — через 1,5 суток после старта, вторая — за день до выхода на орбиту вокруг Луны.С торможения станции при помощи двигательной установки начнется третий трехдневный этап — полет вокруг Луны по круговой околополярной орбите высотой 100 километров.На четвертом этапе "Луна-25" перейдет на эллиптическую посадочную орбиту с минимальной высотой 18 километров. Наконец, после выполнения расчетов, должна произойти мягкая посадка в районе Южного полюса Луны. Ориентировочно она состоится 21 августа. Расчетное время работы "Луны-25" — один земной год. Станции предстоит отработать технологию мягкой посадки, взять и проанализировать пробы грунта на наличие льда и провести длительные научные исследования, включая изучение верхнего слоя реголита поверхности в районе Южного полюса Луны, а также лунной экзосферы."Луна-25" должна стать первой в мировой истории станцией, которая совершит мягкую посадку в околополярной области со сложным рельефом местности. Все ее предшественницы прилунялись в экваториальной зоне.Предыдущая отечественная станция, "Луна-24", была отправлена в 1976 году.

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