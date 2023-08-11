https://uz.sputniknews.ru/20230811/tashkent-meropriyatiye-pamyati-komandy-paxtakor79-37761241.html
Помним, чтим, гордимся — в Ташкенте вспоминают "Пахтакор-79"
Помним, чтим, гордимся — в Ташкенте вспоминают "Пахтакор-79"
Футболисты легендарной команды стали жертвами авиакатастрофы 11 августа 1979 года.
2023-08-11T11:06+0500
2023-08-11T11:06+0500
2023-08-11T11:34+0500
узбекистан
ташкент
пахтакор-79
церемония
возложение венков
память
общество
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0b/37761075_0:429:2730:1965_1920x0_80_0_0_df6bbcd5fa503703a97067f2c8d8eea7.jpg
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. На Боткинском кладбище Ташкента почтили память погибших игроков и членов команды "Пахтакор", сообщает корреспондент Sputnik.Почти весь основной состав ташкентского "Пахтакора" — 17 игроков и тренеры — погибли в результате авиакатастрофы 11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском по пути в Минск, где должен был состояться матч чемпионата СССР.В 44-ю годовщину трагедии нынешние и бывшие игроки и тренеры клуба, представители спортивных федераций, а также родные и близкие погибших футболистов возложили цветы к мемориалу "Пахтакор-79".В мероприятии приняли участие известные спортсмены Туляган Исаков и Берадор Абдураимов, которые играли за ташкентский "Пахтакор" в 1960-70 годы.После авиакатастрофы состав клуба усилили за счет игроков из других команд. Также решением федерации футбола СССР "Пахтакору" в течение трех лет гарантировали место в высшей лиге, независимо от итогового результата.11 августа 2013 года в Ташкенте на Боткинском кладбище открылся мемориал "Пахтакор-79".
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0b/37761075_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b4031aa0acec640bad28c7b1367581b2.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Рамиз Бахтияров
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg
узбекистан ташкент пахтакор-79 церемония возложение венков память общество видео
узбекистан ташкент пахтакор-79 церемония возложение венков память общество видео
Помним, чтим, гордимся — в Ташкенте вспоминают "Пахтакор-79"
11:06 11.08.2023 (обновлено: 11:34 11.08.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Футболисты легендарной команды стали жертвами авиакатастрофы 11 августа 1979 года.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. На Боткинском кладбище Ташкента почтили память погибших игроков и членов команды "Пахтакор", сообщает корреспондент Sputnik.
Почти весь основной состав ташкентского "Пахтакора" — 17 игроков и тренеры — погибли в результате авиакатастрофы 11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском по пути в Минск, где должен был состояться матч чемпионата СССР.
В 44-ю годовщину трагедии нынешние и бывшие игроки и тренеры клуба, представители спортивных федераций, а также родные и близкие погибших футболистов возложили цветы к мемориалу "Пахтакор-79".
В мероприятии приняли участие известные спортсмены Туляган Исаков и Берадор Абдураимов, которые играли за ташкентский "Пахтакор" в 1960-70 годы.
После авиакатастрофы состав клуба усилили за счет игроков из других команд. Также решением федерации футбола СССР "Пахтакору" в течение трех лет гарантировали место в высшей лиге, независимо от итогового результата.
11 августа 2013 года в Ташкенте на Боткинском кладбище открылся мемориал "Пахтакор-79".