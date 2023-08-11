https://uz.sputniknews.ru/20230811/tashkent-meropriyatiye-pamyati-komandy-paxtakor79-37761241.html

Помним, чтим, гордимся — в Ташкенте вспоминают "Пахтакор-79"

Помним, чтим, гордимся — в Ташкенте вспоминают "Пахтакор-79"

Футболисты легендарной команды стали жертвами авиакатастрофы 11 августа 1979 года.

2023-08-11T11:06+0500

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узбекистан

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пахтакор-79

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. На Боткинском кладбище Ташкента почтили память погибших игроков и членов команды "Пахтакор", сообщает корреспондент Sputnik.Почти весь основной состав ташкентского "Пахтакора" — 17 игроков и тренеры — погибли в результате авиакатастрофы 11 августа 1979 года в небе над Днепродзержинском по пути в Минск, где должен был состояться матч чемпионата СССР.В 44-ю годовщину трагедии нынешние и бывшие игроки и тренеры клуба, представители спортивных федераций, а также родные и близкие погибших футболистов возложили цветы к мемориалу "Пахтакор-79".В мероприятии приняли участие известные спортсмены Туляган Исаков и Берадор Абдураимов, которые играли за ташкентский "Пахтакор" в 1960-70 годы.После авиакатастрофы состав клуба усилили за счет игроков из других команд. Также решением федерации футбола СССР "Пахтакору" в течение трех лет гарантировали место в высшей лиге, независимо от итогового результата.11 августа 2013 года в Ташкенте на Боткинском кладбище открылся мемориал "Пахтакор-79".

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узбекистан ташкент пахтакор-79 церемония возложение венков память общество видео