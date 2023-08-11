https://uz.sputniknews.ru/20230811/tashkent-svet-otklyucheniye-11-avgust-2023-37758864.html

Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса

Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса

11 августа без электричества частично останутся жители одного района. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.

2023-08-11T09:21+0500

2023-08-11T09:21+0500

2023-08-11T09:45+0500

узбекистан

ташкент

электричество

свет

юнусабадский район

махалля

ремонт

общество

график отключения электричества

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В пятницу в Юнусабадском районе столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:с 14.00 до 16.00 — на некоторых улицах махаллей “Катта Хасанбой”, “Шарк хакикати” и “Исломобод”.В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.

узбекистан

ташкент

юнусабадский район

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