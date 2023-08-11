https://uz.sputniknews.ru/20230811/turtsiya-zemletryaseniye-10-avgust-2023-37762526.html

В Турции произошло землетрясение

В Турции произошло землетрясение

Магнитуда подземных толчков на востоке страны составила 5,6.

2023-08-11T11:13+0500

2023-08-11T11:13+0500

2023-08-11T11:17+0500

турция

землетрясение

происшествия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e4/08/02/14685172_0:175:3021:1874_1920x0_80_0_0_9bf1ce3238be7ea8c0706b5ef0a3c8a4.jpg

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировали в 17.48 по времени UTC (20.48 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 134 км к северо-западу от города Шанлыурфа с населением 449 тыс. человек и в 11 км к юго-востоку от города Малатья с населением 441 тыс. жителей.Турецкие сейсмологи из Управления по чрезвычайным происшествиям (AFAD) оценили магнитуду в 5,3, очаг залегал на глубине 7 километров.Минздрав Турции сообщил о 23 пострадавших после землетрясения в Малатье.По его словам, госпитализированным оказывают медицинскую помощь.

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

турция землетрясение происшествия в мире