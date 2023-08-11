https://uz.sputniknews.ru/20230811/turtsiya-zemletryaseniye-10-avgust-2023-37762526.html
В Турции произошло землетрясение
В Турции произошло землетрясение
Магнитуда подземных толчков на востоке страны составила 5,6.
2023-08-11T11:13+0500
2023-08-11T11:13+0500
2023-08-11T11:17+0500
турция
землетрясение
происшествия
в мире
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции, сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).Землетрясение зафиксировали в 17.48 по времени UTC (20.48 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 134 км к северо-западу от города Шанлыурфа с населением 449 тыс. человек и в 11 км к юго-востоку от города Малатья с населением 441 тыс. жителей.Турецкие сейсмологи из Управления по чрезвычайным происшествиям (AFAD) оценили магнитуду в 5,3, очаг залегал на глубине 7 километров.Минздрав Турции сообщил о 23 пострадавших после землетрясения в Малатье.По его словам, госпитализированным оказывают медицинскую помощь.
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турция землетрясение происшествия в мире
турция землетрясение происшествия в мире
В Турции произошло землетрясение
11:13 11.08.2023 (обновлено: 11:17 11.08.2023)
Магнитуда подземных толчков на востоке страны составила 5,6.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло на востоке Турции, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Землетрясение зафиксировали в 17.48 по времени UTC (20.48 мск). Эпицентр подземных толчков находился в 134 км к северо-западу от города Шанлыурфа с населением 449 тыс. человек и в 11 км к юго-востоку от города Малатья с населением 441 тыс. жителей.
Турецкие сейсмологи из Управления по чрезвычайным происшествиям (AFAD) оценили магнитуду в 5,3, очаг залегал на глубине 7 километров.
Минздрав Турции
сообщил о 23 пострадавших после землетрясения в Малатье.
"По последним данным, после землетрясения 22 человека пострадали в Малатье и один в Адыямане после прыжков с высоты и падений", — написал министр здравоохранения Турции в соцсети X (бывшая Twitter).
По его словам, госпитализированным оказывают медицинскую помощь.