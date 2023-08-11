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Долгожданная прохлада — погода в Узбекистане на выходные
Долгожданная прохлада — погода в Узбекистане на выходные
Синоптики рассказали о погоде на территории республике в субботу и воскресенье.
2023-08-11T13:13+0500
2023-08-11T13:13+0500
2023-08-11T13:13+0500
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В конце недели в Узбекистане ожидается понижение температуры, сообщает Узгидромет. Сегодня на территорию республики начнет распространяться относительно прохладный воздух с районов Урала, и температурный фон повсеместно будет постепенно снижаться.В воскресенье дневная температура уже не будет превышать 30-32 градусов тепла, по югу +35.По большей части страны в выходные будет сухо и малооблачно, лишь в отдельных предгорных и горных районах Ташкентской области и Ферганской долины возможны кратковременные грозовые дожди.12-13 августа местами прогнозируют усиление ветра до 13-18 м/с с пыльным поземком. В отдельных районах порывы ветра могут достичь 20-22 м/с.
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узбекистан погода прогноз погоды погода в узбекистане прогноз погоды по узбекистану узгидромет
узбекистан погода прогноз погоды погода в узбекистане прогноз погоды по узбекистану узгидромет
Долгожданная прохлада — погода в Узбекистане на выходные
Синоптики рассказали о погоде на территории республики в субботу и воскресенье.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
В конце недели в Узбекистане ожидается понижение температуры, сообщает Узгидромет.
Сегодня на территорию республики начнет распространяться относительно прохладный воздух с районов Урала, и температурный фон повсеместно будет постепенно снижаться.
В воскресенье дневная температура уже не будет превышать 30-32 градусов тепла, по югу +35.
По большей части страны в выходные будет сухо и малооблачно, лишь в отдельных предгорных и горных районах Ташкентской области и Ферганской долины возможны кратковременные грозовые дожди.
12-13 августа местами прогнозируют усиление ветра до 13-18 м/с с пыльным поземком. В отдельных районах порывы ветра могут достичь 20-22 м/с.