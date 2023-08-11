https://uz.sputniknews.ru/20230811/uzbekistan-pogoda-12-13-avgust-2023-37765713.html

Долгожданная прохлада — погода в Узбекистане на выходные

Долгожданная прохлада — погода в Узбекистане на выходные

Синоптики рассказали о погоде на территории республике в субботу и воскресенье.

2023-08-11T13:13+0500

2023-08-11T13:13+0500

2023-08-11T13:13+0500

узбекистан

погода

прогноз погоды

погода в узбекистане

прогноз погоды по узбекистану

узгидромет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/03/18/33195932_0:34:680:417_1920x0_80_0_0_c35cb25e411c51b813c29d95db082c7a.png

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В конце недели в Узбекистане ожидается понижение температуры, сообщает Узгидромет. Сегодня на территорию республики начнет распространяться относительно прохладный воздух с районов Урала, и температурный фон повсеместно будет постепенно снижаться.В воскресенье дневная температура уже не будет превышать 30-32 градусов тепла, по югу +35.По большей части страны в выходные будет сухо и малооблачно, лишь в отдельных предгорных и горных районах Ташкентской области и Ферганской долины возможны кратковременные грозовые дожди.12-13 августа местами прогнозируют усиление ветра до 13-18 м/с с пыльным поземком. В отдельных районах порывы ветра могут достичь 20-22 м/с.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан погода прогноз погоды погода в узбекистане прогноз погоды по узбекистану узгидромет