https://uz.sputniknews.ru/20230811/uzbekistan-shkolniki-konkurs-otdyx-artek-37772116.html

Школьники Узбекистана вернулись из Артека

Школьники Узбекистана вернулись из Артека

Отдых в легендарном лагере стал возможен благодаря их победе в конкурсе “Большая перемена”.

2023-08-11T21:03+0500

2023-08-11T21:03+0500

2023-08-11T21:03+0500

узбекистан

школьники

артек

конкурс

общество

россия

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/0b/37778499_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_78c37f5ae15ef44d1251eb65fc189cf3.jpg

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Школьники из Узбекистана второй год принимают участие в конкурсе для российских учеников и студентов, а также иностранцев, говорящих на русском, — “Большая перемена”. В июле текущего года одиннадцать лучших конкурсантов из Узбекистана отправились в знаменитый лагерь “Артек” в Крыму, где проходил финал конкурса, сообщает корреспондент Sputnik.Ребята провели там 3 недели. Они участвовали в мастер-классах, в творческих и бизнес встречах, а также прошли традиционное посвящение в артековцы на горе Аю-Даг.Помимо незабываемого отдыха в “Артеке”, пятеро ребят, ставших победителями в различных номинациях, отправятся в “Путешествие мечты” от Москвы/Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно. Во время увлекательной поездки они побывают на озере Байкал, космодроме “Восточный”, а также увидят Уральские горы. Кроме того, в числе победителей из Узбекистана есть школьники, выигравшие грант на обучение в одном из российских вузов.Координатор образовательных программ Русского дома в Ташкенте Ирина Сульжина отметила, что участие в конкурсе, поездка в “Артек” и получение образовательного гранта станет хорошим стартом для профессионального становления ребят.“Мы надеемся, что вы, отучившись в России, сделаете Узбекистан ещё лучше. Самое главное для человека — это понятие Родины. Ради которой стоит учиться и достигать новых вершин”, — подытожила Сульжина.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Элина Бекназарова https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png

общество узбекистан конкурс школьники артек россия видео