https://uz.sputniknews.ru/20230811/uzbekistan-shkolniki-konkurs-otdyx-artek-37772116.html
Школьники Узбекистана вернулись из Артека
Школьники Узбекистана вернулись из Артека
Отдых в легендарном лагере стал возможен благодаря их победе в конкурсе “Большая перемена”.
2023-08-11T21:03+0500
2023-08-11T21:03+0500
2023-08-11T21:03+0500
узбекистан
школьники
артек
конкурс
общество
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видео
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Школьники из Узбекистана второй год принимают участие в конкурсе для российских учеников и студентов, а также иностранцев, говорящих на русском, — “Большая перемена”. В июле текущего года одиннадцать лучших конкурсантов из Узбекистана отправились в знаменитый лагерь “Артек” в Крыму, где проходил финал конкурса, сообщает корреспондент Sputnik.Ребята провели там 3 недели. Они участвовали в мастер-классах, в творческих и бизнес встречах, а также прошли традиционное посвящение в артековцы на горе Аю-Даг.Помимо незабываемого отдыха в “Артеке”, пятеро ребят, ставших победителями в различных номинациях, отправятся в “Путешествие мечты” от Москвы/Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно. Во время увлекательной поездки они побывают на озере Байкал, космодроме “Восточный”, а также увидят Уральские горы. Кроме того, в числе победителей из Узбекистана есть школьники, выигравшие грант на обучение в одном из российских вузов.Координатор образовательных программ Русского дома в Ташкенте Ирина Сульжина отметила, что участие в конкурсе, поездка в “Артек” и получение образовательного гранта станет хорошим стартом для профессионального становления ребят.“Мы надеемся, что вы, отучившись в России, сделаете Узбекистан ещё лучше. Самое главное для человека — это понятие Родины. Ради которой стоит учиться и достигать новых вершин”, — подытожила Сульжина.
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Элина Бекназарова
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MIA „Rosiya Segodnya“
Элина Бекназарова
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34373478_53:49:246:242_100x100_80_0_0_4661e2aa843f1829b45af36de3f2b1ba.png
общество узбекистан конкурс школьники артек россия видео
общество узбекистан конкурс школьники артек россия видео
Школьники Узбекистана вернулись из Артека
Элина Бекназарова
Корреспондент
Отдых в легендарном лагере стал возможен благодаря их победе в конкурсе “Большая перемена”.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Школьники из Узбекистана второй год принимают участие в конкурсе для российских учеников и студентов, а также иностранцев, говорящих на русском, — “Большая перемена”. В июле текущего года одиннадцать лучших конкурсантов из Узбекистана отправились в знаменитый лагерь “Артек” в Крыму, где проходил финал конкурса, сообщает корреспондент Sputnik.
Ребята провели там 3 недели. Они участвовали в мастер-классах, в творческих и бизнес встречах, а также прошли традиционное посвящение в артековцы на горе Аю-Даг.
“ Я никогда не забуду эти невероятные виды на море и город, подъем на вершину горы, откуда весь “Артек”, как на ладони” — поделилась впечатлениями одна из участниц “Большой перемены” Алиса Измаилова на пресс-конференции в Русском доме в Ташкенте.
Помимо незабываемого отдыха в “Артеке”, пятеро ребят, ставших победителями в различных номинациях, отправятся в “Путешествие мечты” от Москвы/Санкт-Петербурга до Владивостока и обратно. Во время увлекательной поездки они побывают на озере Байкал, космодроме “Восточный”, а также увидят Уральские горы. Кроме того, в числе победителей из Узбекистана есть школьники, выигравшие грант на обучение в одном из российских вузов.
Координатор образовательных программ Русского дома в Ташкенте Ирина Сульжина отметила, что участие в конкурсе, поездка в “Артек” и получение образовательного гранта станет хорошим стартом для профессионального становления ребят.
“Мы надеемся, что вы, отучившись в России, сделаете Узбекистан ещё лучше. Самое главное для человека — это понятие Родины. Ради которой стоит учиться и достигать новых вершин”, — подытожила Сульжина.