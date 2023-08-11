https://uz.sputniknews.ru/20230811/uzbekistan-vydacha-avtonomera-poshlina-povysheniye-noyabr-2023-37765518.html

В Узбекистане с 1 ноября повышают плату за выдачу автономеров

В Узбекистане с 1 ноября повышают плату за выдачу автономеров

Возрастают также цены за выдачу номеров для мототранспорта и замену автономеров.

2023-08-11T12:55+0500

2023-08-11T12:55+0500

2023-08-11T12:55+0500

узбекистан

автомобили

госпошлина

мвд

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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В Узбекистане внесли изменения в ставки платежей, взимаемых при выдаче государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) для автотранспортных средств, а также замене пришедших в негодность, испорченных и повреждённых номеров. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел республики.С 1 ноября 2023 года пошлина будет взиматься в следующих размерах:Ставка за выдачу транзитных государственных регистрационных номеров остается без изменений (0,25 БРВ или 82,5 тыс сумов).Ранее пошлина за выдачу новых номеров вместо утерянных составляла 3 БРВ (990 тыс. сумов), как для автомобилей, так и для мототранспортных средств, теперь же восстановление номеров для автомобилей обойдется в 3,5 БРВ (1,155 млн сумов), а для мототранспорта и прицепов — 1,75 БРВ (577,5 тыс. сумов).Кроме того, номера можно сдать на хранение в территориальный орган Службы безопасности дорожного движения сроком на 12 месяцев. Хранение номера ещё на один год обойдется в = 1 БРВ (330 тыс. сумов).При этом не взимается плата за номерные знаки на автомобили, выдаваемые органами по труду лицам с инвалидностью на льготных условиях.

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