https://uz.sputniknews.ru/20230811/uzbekistan-vydacha-avtonomera-poshlina-povysheniye-noyabr-2023-37765518.html
В Узбекистане с 1 ноября повышают плату за выдачу автономеров
В Узбекистане с 1 ноября повышают плату за выдачу автономеров
Возрастают также цены за выдачу номеров для мототранспорта и замену автономеров.
2023-08-11T12:55+0500
2023-08-11T12:55+0500
2023-08-11T12:55+0500
узбекистан
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госпошлина
мвд
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ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В Узбекистане внесли изменения в ставки платежей, взимаемых при выдаче государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) для автотранспортных средств, а также замене пришедших в негодность, испорченных и повреждённых номеров. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел республики.С 1 ноября 2023 года пошлина будет взиматься в следующих размерах:Ставка за выдачу транзитных государственных регистрационных номеров остается без изменений (0,25 БРВ или 82,5 тыс сумов).Ранее пошлина за выдачу новых номеров вместо утерянных составляла 3 БРВ (990 тыс. сумов), как для автомобилей, так и для мототранспортных средств, теперь же восстановление номеров для автомобилей обойдется в 3,5 БРВ (1,155 млн сумов), а для мототранспорта и прицепов — 1,75 БРВ (577,5 тыс. сумов).Кроме того, номера можно сдать на хранение в территориальный орган Службы безопасности дорожного движения сроком на 12 месяцев. Хранение номера ещё на один год обойдется в = 1 БРВ (330 тыс. сумов).При этом не взимается плата за номерные знаки на автомобили, выдаваемые органами по труду лицам с инвалидностью на льготных условиях.
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узбекистан автомобили госпошлина мвд общество
узбекистан автомобили госпошлина мвд общество
В Узбекистане с 1 ноября повышают плату за выдачу автономеров
Возрастают также цены за выдачу номеров для мототранспорта и замену автономеров.
ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik.
В Узбекистане внесли изменения в ставки платежей, взимаемых при выдаче государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) для автотранспортных средств, а также замене пришедших в негодность, испорченных и повреждённых номеров. Соответствующий приказ
подписал министр внутренних дел республики.
С 1 ноября 2023 года пошлина будет взиматься в следующих размерах:
ставка за выдачу государственных номерных знаков увеличивается в 2,3 раза — с 1,5 до 3,5 базовых расчётных величин (БРВ) (с 495 тыс. до 1,155 млн сумов);
ставка за выдачу ГРНЗ (государственный регистрационный номерной знак) для мототранспортных средств, мотороллеров и прицепов (полуприцепов) — с 0,75 до 1,75 БРВ (с 247,5 тыс. до 577,5 тысячи сумов);
выдача новых номеров вместо пары пришедших в негодность, повреждённых или испорченных номеров — с 1 до 3,5 БРВ (с 330 тыс. до 1,155 млн сумов);
выдача нового номера вместо одного пришедшего в негодность, повреждённого, либо испорченного — с 0,5 до 1,75 БРВ (с 165 тыс. до 577,5 тысячи сумов);
Ставка за выдачу транзитных государственных регистрационных номеров остается без изменений (0,25 БРВ или 82,5 тыс сумов).
Ранее пошлина за выдачу новых номеров вместо утерянных составляла 3 БРВ (990 тыс. сумов), как для автомобилей, так и для мототранспортных средств, теперь же восстановление номеров для автомобилей обойдется в 3,5 БРВ (1,155 млн сумов), а для мототранспорта и прицепов — 1,75 БРВ (577,5 тыс. сумов).
Кроме того, номера можно сдать на хранение в территориальный орган Службы безопасности дорожного движения сроком на 12 месяцев. Хранение номера ещё на один год обойдется в = 1 БРВ (330 тыс. сумов).
При этом не взимается плата за номерные знаки на автомобили, выдаваемые органами по труду лицам с инвалидностью на льготных условиях.