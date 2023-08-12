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https://uz.sputniknews.ru/20230812/dynya-festival-xiva-foto-avgust-2023-37797558.html
Как проходит фестиваль дыни в Хиве — 9 самых ярких фото
Как проходит фестиваль дыни в Хиве — 9 самых ярких фото
На фестивале в Хорезмской области Узбекистана фермеры демонстрируют выращенную ими сельскохозпродукцию.
2023-08-12T18:15+0500
2023-08-12T18:15+0500
туризм
узбекистан
хива
фестиваль
дыня
фото
культура
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Хиве продолжается фестиваль дыни. В нем участвуют фермеры из всех регионов республики.Здесь можно попробовать различные сорта дыни, такие как “Gurvak”, “Qilichboy beshak”, “Qari qiz”, “Tuya qovun”, “To‘yona”, ‘Ola zamcha’, ‘Xorazm oq novvoti”, “Ko‘k gulobi’, “Bo‘rikalla” и другие.
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туризм культура узбекистан дыня хива фестиваль фото
туризм культура узбекистан дыня хива фестиваль фото

Как проходит фестиваль дыни в Хиве — 9 самых ярких фото

18:15 12.08.2023
© Министерство сельского хозяйстваВ Хиве проходит фестиваль дыни
В Хиве проходит фестиваль дыни - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2023
© Министерство сельского хозяйства
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На фестивале в Хорезмской области Узбекистана фермеры демонстрируют выращенную ими сельскохозпродукцию.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Хиве продолжается фестиваль дыни. В нем участвуют фермеры из всех регионов республики.
Здесь можно попробовать различные сорта дыни, такие как “Gurvak”, “Qilichboy beshak”, “Qari qiz”, “Tuya qovun”, “To‘yona”, ‘Ola zamcha’, ‘Xorazm oq novvoti”, “Ko‘k gulobi’, “Bo‘rikalla” и другие.
© Министерство сельского хозяйстваВ Хиве проходит фестиваль дыни
В Хиве проходит фестиваль дыни - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2023
В Хиве проходит фестиваль дыни
© Министерство сельского хозяйства
© Министерство сельского хозяйстваВ Хиве проходит фестиваль дыни
В Хиве проходит фестиваль дыни - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2023
В Хиве проходит фестиваль дыни
© Министерство сельского хозяйства
© Министерство сельского хозяйстваВ Хиве проходит фестиваль дыни
В Хиве проходит фестиваль дыни - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2023
В Хиве проходит фестиваль дыни
© Министерство сельского хозяйства
© Министерство сельского хозяйстваВ Хиве проходит фестиваль дыни
В Хиве проходит фестиваль дыни - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2023
В Хиве проходит фестиваль дыни
© Министерство сельского хозяйства
© Министерство сельского хозяйстваВ Хиве проходит фестиваль дыни
В Хиве проходит фестиваль дыни - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2023
В Хиве проходит фестиваль дыни
© Министерство сельского хозяйства
© Министерство сельского хозяйстваВ Хиве проходит фестиваль дыни
В Хиве проходит фестиваль дыни - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2023
В Хиве проходит фестиваль дыни
© Министерство сельского хозяйства
© Министерство сельского хозяйстваВ Хиве проходит фестиваль дыни
В Хиве проходит фестиваль дыни - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2023
В Хиве проходит фестиваль дыни
© Министерство сельского хозяйства
© Министерство сельского хозяйстваВ Хиве проходит фестиваль дыни
В Хиве проходит фестиваль дыни - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2023
В Хиве проходит фестиваль дыни
© Министерство сельского хозяйства
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