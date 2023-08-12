Как проходит фестиваль дыни в Хиве — 9 самых ярких фото
© Министерство сельского хозяйстваВ Хиве проходит фестиваль дыни
© Министерство сельского хозяйства
На фестивале в Хорезмской области Узбекистана фермеры демонстрируют выращенную ими сельскохозпродукцию.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Хиве продолжается фестиваль дыни. В нем участвуют фермеры из всех регионов республики.
Здесь можно попробовать различные сорта дыни, такие как “Gurvak”, “Qilichboy beshak”, “Qari qiz”, “Tuya qovun”, “To‘yona”, ‘Ola zamcha’, ‘Xorazm oq novvoti”, “Ko‘k gulobi’, “Bo‘rikalla” и другие.
© Министерство сельского хозяйстваВ Хиве проходит фестиваль дыни
В Хиве проходит фестиваль дыни
© Министерство сельского хозяйства
© Министерство сельского хозяйстваВ Хиве проходит фестиваль дыни
В Хиве проходит фестиваль дыни
© Министерство сельского хозяйства
© Министерство сельского хозяйстваВ Хиве проходит фестиваль дыни
В Хиве проходит фестиваль дыни
© Министерство сельского хозяйства
© Министерство сельского хозяйстваВ Хиве проходит фестиваль дыни
В Хиве проходит фестиваль дыни
© Министерство сельского хозяйства
© Министерство сельского хозяйстваВ Хиве проходит фестиваль дыни
В Хиве проходит фестиваль дыни
© Министерство сельского хозяйства
© Министерство сельского хозяйстваВ Хиве проходит фестиваль дыни
В Хиве проходит фестиваль дыни
© Министерство сельского хозяйства
© Министерство сельского хозяйстваВ Хиве проходит фестиваль дыни
В Хиве проходит фестиваль дыни
© Министерство сельского хозяйства
© Министерство сельского хозяйстваВ Хиве проходит фестиваль дыни
В Хиве проходит фестиваль дыни
© Министерство сельского хозяйства