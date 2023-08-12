https://uz.sputniknews.ru/20230812/dynya-festival-xiva-foto-avgust-2023-37797558.html

Как проходит фестиваль дыни в Хиве — 9 самых ярких фото

Как проходит фестиваль дыни в Хиве — 9 самых ярких фото

На фестивале в Хорезмской области Узбекистана фермеры демонстрируют выращенную ими сельскохозпродукцию.

2023-08-12T18:15+0500

2023-08-12T18:15+0500

2023-08-12T18:15+0500

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узбекистан

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культура

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Хиве продолжается фестиваль дыни. В нем участвуют фермеры из всех регионов республики.Здесь можно попробовать различные сорта дыни, такие как “Gurvak”, “Qilichboy beshak”, “Qari qiz”, “Tuya qovun”, “To‘yona”, ‘Ola zamcha’, ‘Xorazm oq novvoti”, “Ko‘k gulobi’, “Bo‘rikalla” и другие.

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