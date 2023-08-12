https://uz.sputniknews.ru/20230812/erkin-muxitdinov-naznacheniye-xokim-axangaran-37793160.html
Замглавы Минзанятости стал хокимом Ахангаранского района Ташобласти
Замглавы Минзанятости стал хокимом Ахангаранского района Ташобласти
На этом посту Эркин Мухитдинов сменил Абдурасула Абдуллаева, который перешел на другую работу.
2023-08-12T15:11+0500
2023-08-12T15:11+0500
2023-08-12T15:11+0500
узбекистан
ташкентская область
общество
назначение
эркин мухитдинов
ахангаранский район
хоким
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Сегодня Эркина Мухитдинова на сессии районного Кенгаша народных депутатов утвердили хокимом Ахангаранского района Ташкентской области, сообщили в областной администрации.Экс-хокима Абдурасула Абдуллаева освободили от этой должности в связи с переходом на другую работу.Эркин Мухитдинов родился 30 июля 1976 года в Андижане.В 1997 году он окончил Андижанский государственный институт экономики и управления, в 2000 году — Банковско-финансовую академию, в 2007 — Высшую школу Института развивающихся экономик IDEAS-JETRO, Япония.До своего назначения он работал заместителем министра занятости и сокращения бедности.Ранее Sputnik сообщал о назначении первого заместителя министра здравоохранения Узбекистана.
узбекистан
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общество узбекистан ташкентская область назначение хоким эркин мухитдинов ахангаранский район хоким
общество узбекистан ташкентская область назначение хоким эркин мухитдинов ахангаранский район хоким
Замглавы Минзанятости стал хокимом Ахангаранского района Ташобласти
На этом посту Эркин Мухитдинов сменил Абдурасула Абдуллаева, который перешел на другую работу.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik.
Сегодня Эркина Мухитдинова на сессии районного Кенгаша народных депутатов утвердили хокимом Ахангаранского района Ташкентской области, сообщили
в областной администрации.
Экс-хокима Абдурасула Абдуллаева освободили от этой должности в связи с переходом на другую работу.
Эркин Мухитдинов родился 30 июля 1976 года в Андижане.
В 1997 году он окончил Андижанский государственный институт экономики и управления, в 2000 году — Банковско-финансовую академию, в 2007 — Высшую школу Института развивающихся экономик IDEAS-JETRO, Япония.
До своего назначения он работал заместителем министра занятости и сокращения бедности.
Ранее Sputnik
сообщал о назначении первого заместителя министра здравоохранения Узбекистана.