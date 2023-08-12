https://uz.sputniknews.ru/20230812/erkin-muxitdinov-naznacheniye-xokim-axangaran-37793160.html

Замглавы Минзанятости стал хокимом Ахангаранского района Ташобласти

Замглавы Минзанятости стал хокимом Ахангаранского района Ташобласти

На этом посту Эркин Мухитдинов сменил Абдурасула Абдуллаева, который перешел на другую работу.

2023-08-12T15:11+0500

2023-08-12T15:11+0500

2023-08-12T15:11+0500

узбекистан

ташкентская область

общество

назначение

эркин мухитдинов

ахангаранский район

хоким

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Сегодня Эркина Мухитдинова на сессии районного Кенгаша народных депутатов утвердили хокимом Ахангаранского района Ташкентской области, сообщили в областной администрации.Экс-хокима Абдурасула Абдуллаева освободили от этой должности в связи с переходом на другую работу.Эркин Мухитдинов родился 30 июля 1976 года в Андижане.В 1997 году он окончил Андижанский государственный институт экономики и управления, в 2000 году — Банковско-финансовую академию, в 2007 — Высшую школу Института развивающихся экономик IDEAS-JETRO, Япония.До своего назначения он работал заместителем министра занятости и сокращения бедности.Ранее Sputnik сообщал о назначении первого заместителя министра здравоохранения Узбекистана.

узбекистан

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