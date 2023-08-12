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https://uz.sputniknews.ru/20230812/erkin-muxitdinov-naznacheniye-xokim-axangaran-37793160.html
Замглавы Минзанятости стал хокимом Ахангаранского района Ташобласти
Замглавы Минзанятости стал хокимом Ахангаранского района Ташобласти
На этом посту Эркин Мухитдинов сменил Абдурасула Абдуллаева, который перешел на другую работу.
2023-08-12T15:11+0500
2023-08-12T15:11+0500
узбекистан
ташкентская область
общество
назначение
эркин мухитдинов
ахангаранский район
хоким
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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Сегодня Эркина Мухитдинова на сессии районного Кенгаша народных депутатов утвердили хокимом Ахангаранского района Ташкентской области, сообщили в областной администрации.Экс-хокима Абдурасула Абдуллаева освободили от этой должности в связи с переходом на другую работу.Эркин Мухитдинов родился 30 июля 1976 года в Андижане.В 1997 году он окончил Андижанский государственный институт экономики и управления, в 2000 году — Банковско-финансовую академию, в 2007 — Высшую школу Института развивающихся экономик IDEAS-JETRO, Япония.До своего назначения он работал заместителем министра занятости и сокращения бедности.Ранее Sputnik сообщал о назначении первого заместителя министра здравоохранения Узбекистана.
узбекистан
ташкентская область
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общество узбекистан ташкентская область назначение хоким эркин мухитдинов ахангаранский район хоким
общество узбекистан ташкентская область назначение хоким эркин мухитдинов ахангаранский район хоким

Замглавы Минзанятости стал хокимом Ахангаранского района Ташобласти

15:11 12.08.2023
© Хоким Ташкентской областиЭркин Мухиддинов
Эркин Мухиддинов - Sputnik Узбекистан, 1920, 12.08.2023
© Хоким Ташкентской области
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На этом посту Эркин Мухитдинов сменил Абдурасула Абдуллаева, который перешел на другую работу.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Сегодня Эркина Мухитдинова на сессии районного Кенгаша народных депутатов утвердили хокимом Ахангаранского района Ташкентской области, сообщили в областной администрации.
Экс-хокима Абдурасула Абдуллаева освободили от этой должности в связи с переходом на другую работу.
Эркин Мухитдинов родился 30 июля 1976 года в Андижане.
В 1997 году он окончил Андижанский государственный институт экономики и управления, в 2000 году — Банковско-финансовую академию, в 2007 — Высшую школу Института развивающихся экономик IDEAS-JETRO, Япония.
До своего назначения он работал заместителем министра занятости и сокращения бедности.
Ранее Sputnik сообщал о назначении первого заместителя министра здравоохранения Узбекистана.
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