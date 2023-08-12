https://uz.sputniknews.ru/20230812/krymskiy-most-pvo-rakety-vsu-12-avgust-37797169.html

Возле Крымского моста сбили две ракеты

Возле Крымского моста сбили две ракеты

Система ПВО РФ сбила 2 ракеты ВСУ, мост не поврежден.

2023-08-12T17:29+0500

2023-08-12T17:29+0500

2023-08-12T17:29+0500

крым

крымский мост

ракеты

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Силы противовоздушной обороны России сбили в районе Керченского пролива две украинские ракеты, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.Также Аксенов призвал соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации.Советник главы региона Олег Крючков в своем Телеграм-канале добавил, что специальные службы поставили на мосту дымовую завесу. Движение возобновится в ближайшее время.В свою очередь, в Минобороны РФ сообщили, что киевский режим попытался атаковать Крымский мост одной ракетой С-200, переделанной в ударный вариант, она была сбита, разрушений нет.Напомним, что Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируют запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

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