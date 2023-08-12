https://uz.sputniknews.ru/20230812/pogoda-tashkent-12-avgust-2023-37766130.html

Не жарко и без осадков — прогноз погоды в Ташкенте на 12 августа

Не жарко и без осадков — прогноз погоды в Ташкенте на 12 августа

Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей и гостей столицы Узбекистана в первый день выходных.

2023-08-12T05:06+0500

2023-08-12T05:06+0500

2023-08-12T05:06+0500

погода

погода в ташкенте

прогноз погоды

прогноз

прогноз погоды в ташкенте

узгидромет

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. В Ташкенте сегодня будет небольшая облачность, без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, 3-8 м/с, к вечеру может усилиться до 10-12 м/с. Температура днем 32-34 градуса тепла.

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