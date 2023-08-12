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Прохлада и ветер — погода в Узбекистане на 13 августа

Прохлада и ветер — погода в Узбекистане на 13 августа

Синоптики рассказали о погоде на территории республики в воскресенье.

2023-08-12T13:34+0500

2023-08-12T13:34+0500

2023-08-12T13:34+0500

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ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Во второй день выходных в Узбекистане ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков, сообщает Узгидромет.Ветер восточный, с переходом в западный 7-12м/с. Его усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком прогнозируют повсеместно, кроме Каракалпакстана и Хорезмской области.Температура воздуха днем:

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