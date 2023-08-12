Прохлада и ветер — погода в Узбекистане на 13 августа
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© Sputnik/Элина Бекназарова
Синоптики рассказали о погоде на территории республики в воскресенье.
ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Во второй день выходных в Узбекистане ожидается небольшая, местами переменная облачность без осадков, сообщает Узгидромет.
Ветер восточный, с переходом в западный 7-12м/с. Его усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах с пыльным поземком прогнозируют повсеместно, кроме Каракалпакстана и Хорезмской области.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская, Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская, Ферганская области — 27-32 градусов тепла;
Кашкадарьинская, Сурхандарьинская области — 30-35 градусов тепла;
горные и предгорные районы — 18-23 градусов тепла.